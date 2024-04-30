طائرات جيش الاحتلال تشن غارات جوية على بلدة الخيام في لبنان

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أن الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية على بلدة الخيام جنوبي لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، إن طائرات مقاتلة تابعة له هاجمت أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان خلال الليل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن تم تدمير البنية التحتية العملياتية في منطقة جبل بلاط بالقرب من بلدة مروحين جنوبي لبنان.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه طائراته هاجمت العديد من المباني العسكرية التابعة لحزب الله في منطقة مروحين في جنوب البلاد.