السيول تجتاح مناطق عديدة في لبنان| فيديو

اجتاحت السيول الغزيرة مناطق عدة في لبنان، ودخلت إلى مستشفى "السيدة" في جونية، حيث طالت قسم الطوارئ داخل المستشفى.

وتسببت الأمطار بإغراق موقف السيارات قرب مستشفى "السيدة"، ما أدى إلى فوضى عارمة في المكان.

وتعرضت منطقة جونية - حريصا شمال العاصمة بيروت، لسيول ضخمة جراء هطول الأمطار الغزيرة، مما أعاق حركة السير.

وفي الشمال الشرقي للبنان، غرقت شوارع وطرقات منطقة اليمونة بالسيول أيضا، مع انجرافات ترابية على طريق درعون- حريصا.

طقس لبنان الأربعاء

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني في لبنان أن يكون الطقس اليوم الأربعاء غائما مع ضباب كثيف على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل بسيط في المناطق الجبلية والداخلية.

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية في المناطق الشمالية والداخلية، مع احتمال تساقط حبات البرد، ويحذر من احتمال تشكل السيول في هذه المناطق خلال فترة ما قبل الظهر، وتخف حدة الامطار تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر وتنحسر خلال الليل حيث يتحول الطقس الى غائم جزئيا.