قدمت الشيف سالى فواد طريقة تحضير الدونات بالشوكولاته عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
مقادير طريقة عمل الدونات بالشوكولاته :
1 كوب دقيق
¼ كوب سكر
1 ملعقة بايكينج باودر
¼ ملعقة ملح
½ كوب حليب جوز الهند
1 بيضة
1 ملعقة فانيليا
2 ملعقة زبدة
¼ كوب كاكاو
للتزيين :
2 كوب شوكولاته سائلة
شوكولاته فارماسيل
طريقة عمل الدونات بالشوكولاته :
1- اخلطي الدقيق، السكر، بايكينج الباودر، الكاكاو والملح وقلّبي.
2- احضري وعاء آخر وضعي البيض، الحليب، الزبدة والفانيليا.
3- ضعي الخليط السائل على الخليط الجاف وقلّبيهم.
4- افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق وقطعيها بالقطاعة الدائرية على شكل دونات ثم ضعيها في صينية مدهونة
بالزبدة.
5- ادخلي الدونات الفرن حتى تنضج.
6- اغمسي الدونات في الشوكولاته السائلة ثم رشّي عليها الفارمسيل ثم قدميها.