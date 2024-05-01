قدمت الشيف سالى فواد طريقة تحضير الدونات بالشوكولاته عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

مقادير طريقة عمل الدونات بالشوكولاته :

1 كوب دقيق

¼ كوب سكر

1 ملعقة بايكينج باودر

¼ ملعقة ملح

½ كوب حليب جوز الهند

1 بيضة

1 ملعقة فانيليا

2 ملعقة زبدة

¼ كوب كاكاو

للتزيين :

2 كوب شوكولاته سائلة

شوكولاته فارماسيل

طريقة عمل الدونات بالشوكولاته :

1- اخلطي الدقيق، السكر، بايكينج الباودر، الكاكاو والملح وقلّبي.

2- احضري وعاء آخر وضعي البيض، الحليب، الزبدة والفانيليا.

3- ضعي الخليط السائل على الخليط الجاف وقلّبيهم.

4- افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق وقطعيها بالقطاعة الدائرية على شكل دونات ثم ضعيها في صينية مدهونة

بالزبدة.

5- ادخلي الدونات الفرن حتى تنضج.

6- اغمسي الدونات في الشوكولاته السائلة ثم رشّي عليها الفارمسيل ثم قدميها.