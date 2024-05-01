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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد «نهضة بركان» بشأن طلب توافر حاملي «الكرات» أمام الزمالك.. فيديو

نهضة بركان
نهضة بركان

ردّ “الكتابي حسين”، المسؤول الإعلامي لنادي نهضة بركان المغربي، حقيقة طلب النادي تولي مسئولين مهمة الكرات في مباراته أمام نادي الزمالك بنهائي بطولة الكونفيدرالية.

وقال “الكتابي” في تصريحات تليفزيونية: «لم نقل هذا الكلام هذا يروّج له فقط نحن نتبع ضوابط الاتحاد الأفريقي، والمسائل الأخرى المتعلقة بالقيل والقال لا نلتفت لها».

 نعتمد لوائح كاف فقط
وأضاف: «المبادئ لدينا في نهضة بركان العمل على التركيز مع اللوائح والإيمان بحظوظ هذه المواجهة أمام نادي الزمالك لسنا مسئولين عن ما يصدر من خلال الآخرين، نحن نعتمد فقط باللوائح الخاصة بالاتحاد الأفريقي والضوابط الخاصة بكرة القدم».

وأوضح المتحدث الإعلامي للفريق المغربي بأن النادي لم يتواصل نهائيًا مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من أجل هذا الأمر، مشيرًا إلى أن هذا الأمر تم ترويجه من خلال إعلاميين.

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