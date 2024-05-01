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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد السيول في مكة المكرمة.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم الأربعاء

طقس السعودية
طقس السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية، أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.

وقالت الأرصاد السعودية، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، إنها لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقة تبوك خاصة الساحلية منها.

طقس مناطق السعودية

وأشار تقرير الأرصاد السعودية إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى 40كم/ساعة باتجاة خليج العقبة وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الأوسط الجنوبي تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين يصل إلى اعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

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