ظهور لافت لـ عبد الله السعيد عبر انستجرام| شاهد

شارك عبد الله السعيد، لاعب نادي بيراميدز صورة جديدة له في أحدث ظهور.

وظهر السعيد بإطلالة كاجوال ملفتة، عبر ستوري حسابه الشخصي على انستجرام.

وتغزل نادي بيراميدز في لاعبه عبد الله السعيد بعد تألقه في مباراة الفريق امام انبي في بطولة الدوري الممتاز.

ونشرت صفحة بيراميدز صورا لعبد الله السعيد وعلقت قائلة :" صنع هدفا وقدم اداء رائعا، قائدنا عبد الله السعيد هو رجل المباراة .

وحقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره إنبى بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي ضمن الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.