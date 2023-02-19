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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة العريش يفتتح مركز الجوالة لتأهيل الرواد

افتتاح مركز الجوالة
افتتاح مركز الجوالة بجامعة العريش

افتتح الدكتور حسن الدمرداش،  رئيس جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء،  مركز الجوالة الدائم لتأهيل الرواد بالجامعة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بحضور  نواب رئيس الجامعة و عمداء الكليات شهدت جامعة العريش.

وأكد الدمرداش، دعم الجامعة لريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة ويدعو الطلاب الي الاهتمام و الاعتزاز بالمشاريع القومية التي تقوم بها الدولة.

وقال إن المشروعات  القومية كان لها دور اساسي في اكتشاف الطاقات الابداعية  لدى الطلاب والاهتمام بهم لانهم محور اساسي في بناء مصر الحديثة.

وأكد على أهمية ممارسة الأنشطة الطلابية والرياضية بالتوازي مع الدراسة والنواحي العلمية ، كما حث رئيس الجامعة الطلاب على روح الولاء والانتماء والمشاركات في الانشطة الطلابية لرفعة مصرنا الحبيبة.

وأشاد الدمرداش،  بجهود الطلاب المشاركين في المعسكر وأهمية المشاركة في العمل التطوعي وغرس روح قيم الولاء والانتماء للجامعة. وثمن رئيس الجامعة جهودهم وطالب بأن تكون لهم الأولوية في المشاركة بالانشطة الخارجية للجامعة تقديرًا لعملهم التطوعي.

كما تم عمل جلسات عمل لتحديد دور واحتياجات الرواد في عشائر الكليات ، وتأهيل  الطلاب على قواعد التدريب العملية عن مهارات كشفية مختلفة مثل البنط والحبال و تقاليد العلم و تقاليد الزي الكشفي والدوري و الممارسات العملية للطلاب في جميع الانشطة مما يحث الطلاب على جميع المشاركات.

إلى جانب  اعداد الطالب على ان يكون قائدا في مختلف المجالات ، و تعليم الطالب استثمار اوقات الفراغ فيما هو مفيد من تنظيم مسابقات تنافسية بين الطلاب في مختلف الانشطة الطلابية بجميع المجالات.

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