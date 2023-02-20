البحوث الفلكية: توقع حدوث زلزال في وقت معين مجرد تخمينات.. فيديو

وجه الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، رسالة هامة للمصريين بشأن تعرض مصر لـ زلزال مدمر.



وأكد الدكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، خلال مداخلة هاتفية برنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "الوضع في مصر آمن".

وأوضح الدكتور شريف الهادي: "لم يتم تسجيل أي نشاط غير معتاد في أي محطة رصد زلازل في مصر"، مضيفا: "عدد الزلازل التي تحدث سنويا ثابت تقريبا".

مجرد تخمينات

وأشار: "المناطق التي تحدث بها الزلازل، بالفعل مشهورة بحدوث هذه الكارثة منذ عقود"، موضحا: "التوقع بحدوث زلزال في وقت معين مجرد تخمينات، وليست دقيقة، لافتا: "هناك آلاف الزلازل تسجل يوميا على مستوى العالم، وأغلبها غير محسوس".

