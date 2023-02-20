حقيقة حدوث زلزال مدمّر في مصر| البحوث الفلكية يحسم الجدل برسالة مهمة

وجه الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، رسالة عاجلة للمصريين بشأن تعرض مصر لـ زلزال مدمر، مؤكدا: "الوضع في مصر آمن".

وأضاف الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، خلال مداخلة هاتفية برنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "المناطق التي تحدث بها الزلازل، بالفعل مشهورة بحدوث هذه الكارثة منذ عقود".

وأكد: "التوقع بحدوث زلزال في وقت معين مجرد تخمينات، وليست دقيقة، موضحا: "هناك آلاف الزلازل تسجل يوميا على مستوى العالم، وأغلبها غير محسوس".

وأوضح: "الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية،: "لم يتم تسجيل أي نشاط غير معتاد في أي محطة رصد زلازل في مصر"، مضيفا: "عدد الزلازل التي تحدث سنويا ثابت تقريبا".



زلزال مدمر في مصر.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

ومن جانبه أكد الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الزلازل تحدث بشكل عادي يوميا ولكن التفاعل معها الآن أصبح مختلفا لمفاجأة العالم واهتمامه بعد زلزال تركيا وسوريا، مشيرا إلى أن ما حدث في السعودية وعمان واليابان ليس له علاقة ببعضه.



وأضاف الدكتور جاد القاضى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنه طبقا للبيانات التي يتم رصدها لا يوجد شيء يشير إلى حدوث زلازل في مصر، ومصر آمنة من حزام الزلازل ولا يوجد أي مؤشرات خطورة علينا، وأن ما تم تداوله عن انحسار المياه في شواطئ سيناء غير صحيح.

وتابع: "كل يوم يحدث زلازل بالآلاف على وجه الأرض وفي حاجات محدش بيشعر بها، وما حدث في تركيا كان كارثة نتيجة ظروف وتداعيات كبيرة ومش عايزين يكون في رعب وهلع واللي بيحدث حولنا بعيد عنا تماما، واحنا مش في حزام زلازل ولا متوقع دخولنا حزام زلازل".