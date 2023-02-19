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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تسوماني جديد.. فاروق الباز يفجّر مفاجأة من العيار الثقيل: البحر الأحمر يتحرك|فيديو

البحر الأحمر
البحر الأحمر

كشف الدكتور فاروق الباز العالم المصرى، حقيقة تعرض مصر لزلازل خلال الفترة المقبلة.

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وأكد الدكتور فاروق الباز العالم المصرى، خلال مداخلة ببرنامج “مساء دي إم سي”٫ على قناة “ دي إم سي”: “مصر بعيدة عن حدوث زلزال في الفترة المقبلة”، لافتًا: "لا يمكن التنبؤ بموعد حدوث الزلازل علميًا”.

 

وقال  الدكتور فاروق الباز العالم المصرى: “لا يوجد أي سند علمي وراء التوقعات بحدوث تسوماني في دول البحر المتوسط”، موضحا: "الكرة الأرضية مكونة من كتل بالقشرة الأرضية، ويوجد كتلة فى الجزيرة العربية وكتلة بتركيا”.

وأوضح: "البحر الأحمر يتحرك وبيوسع  1 سم كل عام ناحية الخليج العربي، وشبه الجزيرة العربية تحركت، ولم تتحرك مرة أخرى”، لافتًا: “مراكز الاستشعار عن بُعد تستطيع معرفة أماكن حدوث الزلازل فقط وليس موعد حدوثها”.

وأشار الدكتور فاروق الباز العالم المصرى،: “التسوماني يحدث إذا حدث زلزال في منطقة فوقها بحر، زلزال تركيا وسوريا ليس له أي علاقة بحدوث تسوماني”.

فاروق الباز البحر الأحمر زلزال البحر المتوسط الخليج العربي سوريا تركيا

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