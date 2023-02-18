عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فاروق الباز يحسم الجدل حول تعرض مصر لزلزال قريبا.. فيديو

زلزال
زلزال

أكد الدكتور فاروق الباز العالم المصرى، أنه لا يمكن التنبؤ بموعد حدوث الزلازل علميا.

txt

ارتفاع منسوب البحر وانخفاض الدلتا.. مفاجأة مدوية حول غرق الإسكندرية بعد زلزال تركيا

txt

متوسط القوة ولن يصل لمرحلة تركيا وسوريا|مفاجأة عن زلازل مصر المتوقعة

وأضاف الدكتور فاروق الباز، خلال مداخلة ببرنامج “مساء دي إم سي”٫ على قناة “ دي إم سي”٫: “لا صحة لحدوث زلازل قريبة في المنطقة العربية”٫ موضحا: “لا يوجد أي سند علمي وراء التوقعات بحدوث تسوماني في دول البحر المتوسط”.

 

وأشار العالم المصرى إلى أن مراكز الاستشعار عن بعد تستطيع معرفة أماكن حدوث الزلازل فقط وليس موعد حدوثها ومصر بعيدة عن حدوث زلزال في الفترة المقبلة”.

 

وأوضح الدكتور فاروق الباز العالم المصرى،: “التسوماني يحدث إذا حدث زلزال في منطقة فوقها بحر٫ زلزال تركيا وسوريا ليس له أي علاقة بحوث تسوماني”.

فاروق الباز الزلازل المنطقة العربية تركيا سوريا زلازل زلزال مدمر الدكتور فاروق الباز زلزال تركيا وسوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. خناقة بين محمد الشناوي والجهاز الفني لـ الهلال السوداني

كولر يفاجئ لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الهلال السوداني

تعليق عاجل من مرتضى منصور رئيس الزمالك على هزيمة الأهلي أمام الهلال

زوجته فنانة شهيرة .. شاعر غنائي يطلق النار على نفسه ويتوفى في الحال

أول رد فعل من الخطيب بعد خسارة الأهلي من الهلال السوداني

بعد فوز الهلال| خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

قرار عاجل من الخطيب بعد خسارة الأهلي من الهلال السوداني.. تفاصيل

موعد زيادة المعاشات 2023 وحقيقة الزيادة الاستثنائية

ترشيحاتنا

بعد تعرضه لذبحة صدرية | أول تعليق من يوسف زيدان

الإفتاء: الموتى يشعرون بمن يزوروهم ويردُّون عليهم السلام

مفاجأة عن حكم التصوير خلال مناسك الحج والعمرة

أمن وآمان.. أحمد موسى: الدولة مستمرة في أعمال التنمية بـ شمال سيناء

مجموعة السبع الكبار تؤكد أهمية استمرار وتوسيع صفقة الحبوب

بقوة 5.5 ريختر.. زلزال جديد يضرب وسط تركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكفتة بالسبانخ بمذاق لذيذ وجديد

على غرار 100 وش.. شابان يسرقان محل مجوهرات بارتداء قناع عجوز في بريطانيا

عادات تفعلها يوميا .. أعراض وأسباب القولون العصبى

اكتشاف قطعة أثرية رومانية غامضة عمرها 1600 عام في بلجيكا |تفاصيل

فيديو

قرارات حكومية عاجلة بشأن أسعار الدواجن | فيديو

فرق إنقاذ عربية.. فلسطيني يطلق مبادرة لمواجهة الكوارث والزلازل |تغطية خاصة

انتشل إيطالية من النار بأعجوبة.. قصة شجاعة شاب مصري في روما |فيديوجراف

والدها تنازل والمحكمة تقرر إعدامها .. ماذا فعلت فتاة بورسعيد أثناء محاكمتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

اﻟﻤﺰﻳﺪ