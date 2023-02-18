فاروق الباز يحسم الجدل حول تعرض مصر لزلزال قريبا.. فيديو

أكد الدكتور فاروق الباز العالم المصرى، أنه لا يمكن التنبؤ بموعد حدوث الزلازل علميا.

وأضاف الدكتور فاروق الباز، خلال مداخلة ببرنامج “مساء دي إم سي”٫ على قناة “ دي إم سي”٫: “لا صحة لحدوث زلازل قريبة في المنطقة العربية”٫ موضحا: “لا يوجد أي سند علمي وراء التوقعات بحدوث تسوماني في دول البحر المتوسط”.

وأشار العالم المصرى إلى أن مراكز الاستشعار عن بعد تستطيع معرفة أماكن حدوث الزلازل فقط وليس موعد حدوثها ومصر بعيدة عن حدوث زلزال في الفترة المقبلة”.

وأوضح الدكتور فاروق الباز العالم المصرى،: “التسوماني يحدث إذا حدث زلزال في منطقة فوقها بحر٫ زلزال تركيا وسوريا ليس له أي علاقة بحوث تسوماني”.