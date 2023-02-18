متوسط القوة ولن يصل لمرحلة تركيا وسوريا|مفاجأة عن زلازل مصر المتوقعة

قال الدكتور صلاح الحديدي أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه لا توجد دولة في العالم في مأمن من الزلازل، وكل يوم نسجل زلزال في مختلف أنحاء العالم بما فيه مصر، ولكن هذه الزلازل تكون قوتها ضعيفة وغير محسوسة للمواطن العادي.

وأضاف الدكتور صلاح الحديدي أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تقع في منطقة لا تتعرض للزلازل المدمرة، ولكن يمكن أن تتعرض لزلازل متوسطة القوة.

وأشار الدكتور صلاح الحديدي أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن محاولات التنبؤ بحدوث الزلازل فشلت حتى الأن على مستوى العالم، ولكن الزلازل في مصر لا يتوقع أن تصل للمرحلة التدميرية التي كانت عليها في تركيا وسوريا.