ارتفاع منسوب البحر وانخفاض الدلتا.. مفاجأة مدوية حول غرق الإسكندرية بعد زلزال تركيا

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن المباني لا تنهار بسبب الزلازل في اليابان ونتمنى تطبيق تلك المعايير في بلادنا.

وأضاف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"،: "منذ 245 مليون سنة كان البحر المتوسط يغطي معظم شمال أفريقيا ووصل بسواحله إلى شمال السودان"، موضحا: "هضبة المقطم التي تعتبر أعلى مكان في القاهرة ترسيبات عمق البحر الأبيض المتوسط".

غرق الإسكندرية

وعلق على الاخبار المتداولة حول غرق الإسكندرية، قائلا: "حق يراد به باطل، وحق لأن هناك ارتفاع في منسوب سطح البحر وانخفاض في منسوب دلتا النيل، لكن هذا لا يؤدي إلى أي غرق أي شيء".



وأشار الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية،: "في ظل الجهود الحالية لحماية الشواطئ فإن حدوث هذا الأمر مستبعد"، مضيفا: "لا أحد يمكنه منع الظواهر الطبيعية لكن يمكن تفادي الخسائر".