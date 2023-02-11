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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القومي للبحوث الفلكية: الحديث عن غرق الإسكندرية إشاعات لا أساس لها من الصحة|فيديو

مدينة الإسكندرية
مدينة الإسكندرية

أكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الشبكة الوطنية لتحركات القشرة الأرضية هي مكون رئيسي المعهد يلعب دورا هاما فيه، في ظل التغيرات المناخية وهبوط وارتفاع سطح البحر، وأيضا في ظل التصريحات التي تفاجئنا بها مثل غرق مدينة الإسكندرية، مؤكدا أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة على الإطلاق.

 

وأوضح جاد القاضي خلال لقاء له في برنامج "مانشيت تقديم الإعلامي "جابر القرموطي" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" أن كل الكلام المتداول عن تأثير الزلزال على مدينة الإسكندرية مل هذه مجرد اشاعات لا أساس لها من الصحة، وأن المشكلة التي على كورنيش الإسكندرية مجرد مشكلة إنشاءات وعدم إحلال جيد للتربة نتيجة نوه ليس للزلزال أي دخل في الأمر ولا حتى بالتغيرات المناخية، وأي مهندس طرق سيستطيع حد هذه المشكلة ولا قلق في الأمر.

 

 

غرق مدينة الإسكندرية بعد 50 عام

 

وأشار جاد القاضي إلى أن هناك تصريح قد صدر في السابق عن طريق رئيس وزراء بريطانيا السابق أن الإسكندرية واحدة من المدن الخمسة على مستوى العالم التي سوف تتعرض للغرق مؤكدا أن هذا الكلام باطل ولا أساس له من الصحة، وأن صحيح هناك ارتفاع في سطح البحر وهبوط في دلتا النيل لكن حتى يصل الأمر الى غرق مدينة سيصل الأمر إلى الاف السنين. 

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