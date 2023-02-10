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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على حقيقة تصدع كورنيش الإسكندرية عقب زلزال سوريا وتركيا

الإعلامي جابر القرموطي
الإعلامي جابر القرموطي

أكد الإعلامي جابر القرموطي أنه بعد كارثة الزلزال التي حدثت في تركيا وسوريا  هناك بعض الكلام الذي أثير خلال الأيام الماضية أن هناك تصدع في كورنيش الإسكندرية عقب أحداث الزلزال، ولكن  محافظ الإسكندرية نفى كل هذا الكلام المثار، مؤكدا أنه لا صلة بين كارثة الزلزال وما حدث في شاطئ الإسكندرية.

وأوضح جابر القرموطي خلال برنامجه "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي" أن محافظ الإسكندرية قد أكد أن تآكل الشاطئ كان بسبب ارتفاع حدة الأمواج بشكل غير عادي في الأيام الماضية، بسبب موجه الطقس السيء، وأن الإسكندرية من أكثر المحافظات تأثرا بتغير المناخ ونسعى لمواجهة ذلك، وهذا تصريح حاسم من محافظ الإسكندرية اليوم.

 

رسالة طمأنة من محافظ الإسكندرية

وأشار جابر القرموطي إلى أن هذه هي رسالة طمأنة من المحافظ لجميع أهالي الإسكندرية لأن بعد أن رأي الجميع ما حدث على كورنيش الإسكندرية أصبح هناك حالة قلق وانتشار للشائعات، متابعا أن محافظ الإسكندرية تواجد اليوم على كورنيش الإسكندرية لمتابعة المشكلة بنفسه، معلقا: "في ناس بدأت تهول وناس بدأت تزايد وتقول الزلزال جاي مصر" وهذا الكلام لا أساس له من الصحة.

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