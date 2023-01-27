مواطنة تحتفل بعيد الشرطة.. جابر القرموطي :حالة حلوة جدا| فيديو

قال الإعلامى جابر القرموطى، إن هناك سيدة تدعى "أمولة" ناشرة على صفحتها عبر تويتر مدى فرحتها باحتفال السيدات الشرطيات معها و مع المواطنين، فى الإسكندرية داخل الطفطف الأحمر، حيث كانت ذاهبة من المنتزه لبحري.

وعبر جابر القرموطى من خلال برنامجه "مانشيت" المذاع على فضائية سى بى سى، عن فرحته بهذا الموقف من قبل مركبة الشرطة مع الجمهور و اظهار الاحتفال مع المواطنين، قائلا "الحالة حلوة جدا".

وأوضحت السيدة “أمولة” ، أنهم كانو يظنون حدوث ثمة مشكلة، عندما أوقفت سيارات الشرطة، و لكن كان العكس حيث الاحتفال والفرحة بعيد الشرطة مع الجمهور.