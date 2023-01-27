عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القرموطي يحث الجمهور على القراءة: معرض الكتاب أهم القلاع الثقافية فى مصر..فيديو

جابر القرموطي
جابر القرموطي

قال الإعلامى جابر القرموطي، القراءة شيئ مهم للغاية، كما أنها غذاء للعقل، ويجب علينا جميعا  التوجه إلى  تثقيف أنفسنا.

و ذكر جابر القرموطي، خلال برنامجه "مانشيت " المذاع على فضائية السى بى سى، أن الكاتب الصحفى الكبير خالد السرجاني كان موسوعة  ثقافية كبيرة  من المعلومات و كان رحمه الله عليه مهموم بفكرة الكتاب.

و أضاف، أنه ما زال سعر الكتاب رخيص  الثمن و هناك بعض المتب تتراوح ما بين ال ٢٠ جنيها إلى ال ٢٥ جنيها.

و أشار جابر القرموطي، أن معرض الكتاب تم نقله من أرض  المعارض بمدينة نصر، وأن فكرة معرض الكتاب، هو تجسيد فكرة أن هناك واحد من أكبر القلاع الثقافية و هو " معرض القاهرة الدولى للكتاب" ، ونصح الجمهور بالتوجه إلى المعرض فى فترة افتتاحه.

 

جابر القرموطي معرض الكتاب القراءة مانشيت اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبة جديدة ضد محمود كهربا بسبب هذا الفيديو.. مفاجأة للجماهير

بعد استقالة لجنة الانضباط .. إبراهيم فايق: الوضع أقرب للانفجار

موعد العزاء.. تعليق ناري من شوبير بعد استقالة لجنة انضباط اتحاد الكرة

بسبب مرتضى.. أول رد فعل من خالد الغندور على استقالة لجنة الانضباط

بسبب مرتضي منصور..إعلامي شهير يهاجم اتحاد الكرة

كوني امرأة يحتاجها الرجل .. ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا بظهور جريء

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس 2023 .. اعرفها الآن

لايف مهم جدًا .. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

مدحت صالح يكشف حقيقة سفره إسرائيل وغناءه في حفلتين.. فيديو

ماذا قال مايك بومبيو عن الأمير محمد بن سلمان في كتابه الجديد؟

تحول مفاجئ في حالة الطقس.. الأرصاد: اليوم أعلى درجة حرارة بفصل الشتاء

طالب روسي يبتكر روبوتا لعلاج تجلط الدم

اتحاد الكرة يكشف كواليس استقالة كلاتنبرج ولجنة الانضباط وموقف الجبلاية

حميتك من نفسك | مرتضى منصور يعلن الأسباب الحقيقية لاستقالة لجنة الانضباط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد|اعترافات مرعبة عن الدجاج والناجتس المباع بالأسواق

تعرف على أعراض مرض السل وطرق الوقاية منه

كولر وصورة لخصت تاريخنا.. "العيش والملح" عهد من الفراعنة للأهلى

كوني امرأة يحتاجها الرجل .. ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا بظهور جريء

فيديو

4 ألقاب .. ماذا قال لاعبو لاعبو الزمالك عن رحيل فيريرا/ فيديو جراف

119 مليار دولار.. من هو الهندي جوتام أداني خامس أغنى رجل بالعالم/ فيديو جراف

عودة فتوح وجمعة.. مفاجآت أسامه نبيه قبل مباراة الزمالك وفيوتشر

القبض على صاحبة صفحة يوميات أنوش.. تنشر فيديوهات إباحية وتكسب بالدولار..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ