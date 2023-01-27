القرموطي يحث الجمهور على القراءة: معرض الكتاب أهم القلاع الثقافية فى مصر..فيديو

قال الإعلامى جابر القرموطي، القراءة شيئ مهم للغاية، كما أنها غذاء للعقل، ويجب علينا جميعا التوجه إلى تثقيف أنفسنا.

و ذكر جابر القرموطي، خلال برنامجه "مانشيت " المذاع على فضائية السى بى سى، أن الكاتب الصحفى الكبير خالد السرجاني كان موسوعة ثقافية كبيرة من المعلومات و كان رحمه الله عليه مهموم بفكرة الكتاب.

و أضاف، أنه ما زال سعر الكتاب رخيص الثمن و هناك بعض المتب تتراوح ما بين ال ٢٠ جنيها إلى ال ٢٥ جنيها.

و أشار جابر القرموطي، أن معرض الكتاب تم نقله من أرض المعارض بمدينة نصر، وأن فكرة معرض الكتاب، هو تجسيد فكرة أن هناك واحد من أكبر القلاع الثقافية و هو " معرض القاهرة الدولى للكتاب" ، ونصح الجمهور بالتوجه إلى المعرض فى فترة افتتاحه.