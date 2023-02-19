رسالة عاجلة من البحوث الفلكية بشأن تعرض مصر لزلزال مدمر.. فيديو

وجه الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، رسالة هامة للمصريين بشأن تعرض مصر لزلزال مدمر٫ قائلا: “الوضع في مصر آمن”.

وأضاف الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”،: "لم يتم تسجيل أي نشاط غير معتاد في أي محطة رصد زلازل في مصر”٫ لافتا: "عدد الزلازال التي تحدث سنويا ثابت تقريبا”.

مجرد تخمينات

وأوضح: "المناطق التى تحدث بها الزلازل، هى بالفعل مشهورة بحدوث هذه الكارثة منذ عقود”٫ مضيفا :"التوقع بحدوث زلزال في وقت معين مجرد تخمينات، وليست دقيقة”٫ مشيرا: "هناك آلاف الزلازل تسجل يوميا على مستوى العالم، وأغلبها غير محسوس”.

رد الدكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على الأقاويل التي ربطت بين زلازل تركيا والتجارب النووية٫ لافتا: "ما يشاع مؤكدا أن الأمر مجرد تكهنات ولا يستطيع البشر التسبب فى زلزال كـ زلزال تركيا”.