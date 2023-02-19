عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رسالة عاجلة من البحوث الفلكية بشأن تعرض مصر لزلزال مدمر.. فيديو

زلزال
زلزال

وجه الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، رسالة هامة للمصريين بشأن تعرض مصر لزلزال مدمر٫ قائلا: “الوضع في مصر آمن”.

txt

تسونامي جديد.. فاروق الباز يفجّر مفاجأة من العيار الثقيل: البحر الأحمر يتحرك|فيديو

txt

فاروق الباز يحسم الجدل حول تعرض مصر لزلزال قريبا.. فيديو

وأضاف  الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”،: "لم يتم تسجيل أي نشاط غير معتاد في أي محطة رصد زلازل في مصر”٫ لافتا: "عدد الزلازال التي تحدث سنويا ثابت تقريبا”.

 

مجرد تخمينات

 

وأوضح: "المناطق التى تحدث بها الزلازل، هى بالفعل مشهورة بحدوث هذه الكارثة منذ عقود”٫ مضيفا :"التوقع بحدوث زلزال في وقت معين مجرد تخمينات، وليست دقيقة”٫ مشيرا: "هناك آلاف الزلازل تسجل يوميا على مستوى العالم، وأغلبها غير محسوس”.

 

رد الدكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على الأقاويل التي ربطت بين زلازل تركيا والتجارب النووية٫ لافتا: "ما يشاع مؤكدا أن الأمر مجرد تكهنات ولا يستطيع البشر التسبب فى زلزال كـ زلزال تركيا”.

مصر زلزال مدمر٫ المعهد القومي للبحوث الفلكية البحوث الفلكية زلازل معهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية زلازال تعرض مصر لزلزال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رش بنج واشتباكات.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال السوداني

رحيل لاعبين والاستغناء عن أفضل لاعب بالدوري.. مفاجآت بـ الأهلي خلال الفترة المقبلة

صدمة في الوسط الفني..وفاة فنانة شابة شهيرة بعد تعرضها لأزمة صحية حادة

صفقات الزمالك.. قرار قضائي عاجل فى قضية مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة

فضحتها على الفيسبوك.. ربة منزل تنشر مجموعة صور مخلة لجارتها الثلاثينية

صفقة رابعة مجهولة لـ الزمالك في أزمة القيد.. ووالد اللاعب يستغيث.. تفاصيل

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة التعدي على مريض سرطان في حلمية الزيتون

اشتريه بأقل من 1000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية| تفاصيل

ترشيحاتنا

الاتحاد الافريقي: علقنا قرار منح إسرائيل صفة مراقب حتى يتم بحث الإجراء عبر لجنة خاصة

القومى للعيون يحذر من العدسات اللاصقة.. تسبب العمي

تشكيل برشلونة أمام قادش في الدوري الإسباني

مسئول إسرائيلي يحذر من اندلاع حرب أهلية.. ويوجه رسالة عاجلة لـ لأمريكا

رسالة عاجلة من البحوث الفلكية بشأن تعرض مصر لزلزال مدمر.. فيديو

تبدأ من 10.5 جنيه.. أسعار الأرز في التموين بعد وقف قرار التسعير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فراخ على وش البيع .. علف مسرطن للدجاج لا يصلح للاستخدام

بالأعلام المصرية..سر احتفال انفلونسر مع العشرات من أمام برج إيفل

رجيم سريع المفعول لحرق الدهون العنيدة في 21 يوما فقط

أسوء إطلالات النجمات على ريد كاربت البافتا.. صور

فيديو

مفاجأة في أسعار اللحوم والألبان قريبا | تفاصيل

صفات مزيفة.. استشاري علاقات أسرية تكشف الفارق بين الرجولة والذكورة |فيديو

أصبحت فائقة الجمال.. شاهد كيف تغيرت ملامح الطفلة سو «أرخم طفلة في الكبير أوي» فيديوجراف

ارتجاج في المخ.. أشرف زكي يكشف تفاصيل زيارته لـ علا غانم بالمستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ