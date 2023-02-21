آية عيسى بطلة العالم للفروسية في ضيافة ست الستات |فيديو

خصص برنامج “ست الستات” من تقديم دينا رامز والمذاع عبر فضائية صدى البلد، اليوم الثلاثاء، فقرة خاصة لاستضافة بطلة العالم في رياضة الفروسية، آية عيسى للحديث عن قصة نجاحها في هذه الرياضة.



وقالت آية عيسى إن لعبة التقاط الأوتاد تعد من ضمن ألعاب الفروسية الموجودة ولكنها غير معروفة لكونها لعبة قديمة، متابعة أن اللعبة عبارة عن مهارة استخدام الأسلحة فوق ظهر الفرس.



وتابعت “عيسى” أن الأسلحة المستخدمة في اللعبة هي السيف والرمح، لافتة إلى أن لعبة التقاط الأوتاد كانت يتم ممارستها من قبل قدماء المصريين، وانتشرت كاللعبة من دول شرق آسيا مثل باكستان و أفغانستان.

