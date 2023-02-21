مكافحة الإدمان: نفذ أكبر حملة وقائية لمواجهة المخدرات داخل المدارس.. فيديو

أكد دكتورعمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، ومدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، أنه

ننفذ أكبر حملة وقائية لمواجهة المخدرات داخل المدارس بأجمال ي6 ألاف مدرسة خلال الفصل الدراسي الحالي.

وقال عمرو عثمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه لدينا 1200 شاب تم تدريبهم على برامج التوعية من المخدرات داخل المدارس.

إجراءاتنا توعوية

وتابع مساعد وزيرة التضامن، ومدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، أنه لن نقوم بعمل تحاليل مخدرات لطلبة المدارس، مؤكدا أن إجراءاتنا توعوية للتعريف بخطورة المخدارات.