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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شيكابالا يهنئ إمام عاشور بعيد ميلاده عبر إنستجرام |شاهد

شيكابالا وإمام عاشور
شيكابالا وإمام عاشور

هنّأ نجم نادي الزمالك شيكابالا، اللاعب إمام عاشور بمناسبة عيد ميلاده عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

 

ونشر شيكابالا صورة له رفقة “عاشور” من داخل الملعب خلال خاصية الاستوري، وعلق: "عيد ميلاد سعيد".

وعلي صعيد آخر، كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن توقيع عقوبة على محمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد الفريق بداعي الاعتراض على قرار الجهاز الفني بعد استبداله في لقاء المريخ السوداني بالأمس.


وأكد المصدر أنه لا أساس من الصحة لما تردد بشأن معاقبة شيكابالا، وأن اللاعب لم يعترض على الجهاز الفني ، وأشار المصدر إلى أنه من الطبيعي أن يرغب كل لاعب في الاستمرار في الملعب لنهاية المباراة لمساعدة الفريق على تحقيق الفوز.
وأضاف المصدر أن الجهاز الفني للفريق الأبيض يرى أن  شيكابالا عائد من فترة غياب بسبب الإصابة وليس جاهزًا من الناحية البدنية للعب لمدة 90 دقيقة كاملة خلال المباراة.

شيكابالا امام عاشور أبناء الزمالك

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