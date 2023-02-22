بالأسود الأنيق.. عبير صبري في أحدث إطلالاتها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة عبير صبري، متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهرت عبير صبري في الصورة، بإطلالة متميزة مرتدية فستان سهرة أسود مكشوف الكتف والبطن وأكملت أناقتها بإكسسورات فضية اللون أبرزت جمال الفستان.

أما من الناحية الجمالية وضعت عبير ميكب هادي أبرز جمال وجهها،وأعتمدت علي إنسدال خصلات شعرها السوداء.

يذكر أن عبير صبري تشارك في مسلسل "جميلة" من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة ريهام حجاج، سوين بدر، يسرا اللوزى، أحمد وفيق، أحمد الشامي، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، ويتناول العمل العديد من القضايا الاجتماعية والصراعات التى نشهدها من حولنا فى المجتمع.