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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيمي طلعت زكريا من داخل الچيم في أحدث ظهور لها

إيمي طلعت زكريا
إيمي طلعت زكريا

شاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت إيمي طلعت في الصور من داخل الجيم أثناء ممارستها الرياضة، مرتدية ملابس رياضية.


وفي إطار أخر، أكدت الفنانة إيمي طلعت زكريا، أن والدها كان غير مرحب في البداية بفكرة عملها كممثلة
ولكن كان داعما لها واشتركت معه في أحد الأعمال وأعجب بأدائها.

 

وقالت ايمي طلعت زكريا، خلال لقاء لها ببرنامج “ساعة زمن”، عبر فضائية “صدى البلد:، تقديم الإعلامية ”مايا الشربيني"، أنه في بداية عملي لم يكن والدي يبدي رأيه لأنه كان له وجهة نظر أن الفنان في البداية لو تم الثناء عليه من الممكن أن يصاب بحالة من الغرور.

 

وتابعت الفنانة إيمي طلعت زكريا، أنه كان شرف لي العمل مع الفنان سمير غانم في مسرحية “ترا لم لم”، معلقة “أعتبر سمير غانم أسطورة ومدرسة للمسرح”.

إطلالة إيمي طلعت زكريا إيمي طلعت زكري

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