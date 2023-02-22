مدبولي: وضع خطة استراتيجية واضحة للاقتصاد المصري لـ3 سنوات مقبلة

كلف الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مركز دعم المعلومات واتخاذ القرارات بالمجلس بالقيام بعمل تصور كامل سيناريوهات مختلفة للاقتصاد المصري خلال الـ 3 الي 5 سنوات المقبلة.

واضاف "مصطفي مدبولي" خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الأزمة الروسية الأوكرانية من المحتمل أن تستمر لعامين أو 3 أعوام قادمين، ولابد من وضع سيناريوهات واضحة جدا للاقتصاد المصري لتفادي هذه الأزمة.

وتابع الدكتور مصطفي مدبولي، أنه تم الاستعانة بجميع الخبراء والمتخصصين المعنين من خارج الإطار الحكومي، وسوف يشارك في هذه الاستراتيجية 350 خبيرا محليا ودوليا.