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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

داعية: 3 زوايا للصدق احرص عليها لتنجو من دائرة النفاق

الشحات عزازي
الشحات عزازي

قال الشيخ الشحات عزازي، الداعية الإسلامي، إن الصدق له ثلاث زوايا، أحدهما فى القلب، والآخر فى اللسان، والأخير فى الواقع، لافتا إلى أن هناك من يتحدث بصدق بلسانه لكن قلبه كاذب، وقد يكون مطابق الكلام مطابق للواقع لكن لا يتفق مع قلب المتكلم.

الصدق له ثلاث زوايا

وتابع الشحات عزازي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "فحتى تكون صادق، لابد أن تتحدث بالصدق فى القول ويتوافق مع الفعل ويتوافق مع الواقع، والصدق كله فى الثبات على الصدق فى كل زواياه، عشان تبقى صادق يبقى الثلاثة مثل بعض، ولا تفعل كالمنافقين فكانوا يشهدوا بالله وإن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قول صادق باللسان لكن لا يتفق مع قلوبهم فالكفر مستقر فى قلوبهم وهو أيضا مستقر فى الواقع"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ".
 

الصدق في الأقوال والأعمال

كما حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة التي توافق الجمعة الأولى من شهر شعبان تحت عنوان :"الصدق في الأقوال والأعمال"، داعية المولى تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصادقين، مشددة على جميع ائمتها الالتزام بموضوع خطبة الجمعة والوقت المحدد لها.

ونشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نص الخطبة عبر صفحته الرسمية بالفيس بوك ، مؤكدا على جميع الأئمة ، الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بأداء خطبة الجمعة غدًا 24 فبراير 2023م بعنوان: "الصدق في الأقوال والأعمال"، بمسجد عبد العزيز آل راشد بقرية زنارة بمركز تلا بمحافظة المنوفية.
 من ناحية أخري أعلنت وزارة الأوقاف في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر مع الأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن أربع قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

الصدق الشحات عزازي لعلهم يفقهون المنافقين وزير الاوقاف

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