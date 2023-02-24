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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه.. طبيب يكشف كارثة بالفيب والشيشة المنتشرة بين الشباب

صدى البلد

التدخين من العادات الضارة كما ان التطور في التدخين ادخل علينا اشكال اكثر حداثة من السيجارة التقليدية مثل السيجار والبايب والشيشة بأشكالها، والوافد الجديد السيجارة الالكترونية وبعد ذلك ظهر التبغ المسخن على انه التدخين الامن لكن هذا غير صحيح. 


واكد الدكتور ايمن السيد سالم استاذ ورئيس قسم الصدر السابق بكلية الطب بالقصر العيني جامعة القاهرة السابق، ان التدخين تأثيره مباشر على الجهاز التنفسي لانه مدخل الدخان فهو الممر التقليدي لدخول الدخان والخروج منه ولكن تأثيره يمتد لكا اجهزة الجسم مثل الجهاز الهضمي والجهاز البولي والجهاز الحركي والعصبي والجلد فلا يوجد شىء في الجسم يسلم من التدخين، ولكن التركيز على القلب وعلى الاصابة بمرض السرطان.


واوضح الدكتور ايمن سالم ان التدخين يسبب اصابة الشرايين التاجية بالتصلب كما ان كرات الدم الحمراء بدلا من ان تحمل الاكسجين تحمل غاز اول اكسيد الكربون السام وهو يطرد غاز الاكسجين ويحتل مكانه في التركيب الهيموجلوبيني الذي يوجد داخل كرات الدم الحمراء وبالتالي يصل الي الدم محمل باكسجين اقل فيبدأ في التأثير على العضلات واجهزة الجسم الحيوية على رأسها القلب والجهاز العصبي.
واشار الدكتور ايمن سالم ان السجارة الالكترونية التي تحتوي على محلول يسخن ولانه ليس بالتبغ فيتخيل البعض انه آمن لكن الحقيقة انه يحتوي على نيكوتين وبه درجات متفاوته منه وتركيزات مختلفة وقد تصل الي اضعاف السيجارة وبالتالي فالخطورة مضاعفة، فإذا زادت درجة النيكوتين تتحول الي سم، وسم له اعراض سلبية على الجسم.

 


وافاد الدكتور ايمن سالم ان بعض الابحاث اثبتت ان السيجارة الالكترونية واشباهها يتلوها اشكال حادة من الاصابات بالالتهاب الرئوي وبالتغيرات الفسيولوجية مثل تدخين السيجارة العادية.

الشيشة الشيش الإصابة بمرض السرطان السجارة الإلكترونية سرطان مرض السرطان

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