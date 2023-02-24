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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ جراحة: الرجال أكثر احتمالا لآلام العظام من النساء..فيديو

العظام
العظام

أكد دكتور وائل سمير، أستاذ جراحة العظام والمفاصل الصناعية، بكلية الطب، جامعة عين شمس، أن الرجال أكثر احتمالا لآلام العظام أكثر من النساء، واللجوء لمسكنات أكثر في حالات الإصابة لدى السيدات.

وقال وائل سمير، خلال لقاء له لبرنامج “مصر تستطيع”، عبر فضائية “دي أم سي”، إن صعود السلم ليس رياضة للمواطن العادي، ولكن صعود السلم رياضة للرياضيين فقط.

وتابع أستاذ جراحة العظام والمفاصل الصناعية، بكلية الطب، جامعة عين شمس، أنه لمواجهة آلام جراحات العظام يتم إعطاء المريض مسكنات بكميات تكون أكبر عن أي حرحات أخرى، لأن آلام العظام تكون كبيرة.

يزيد من الشعور بآلام المفاصل 

وأشار وائل سمير إلى أن الضغط النفسي يزيد من الشعور بآلام المفاصل لدى السيدات .

 

جراحه العظام مسكنات صعود السلم السيدات جامعة عين شمس

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