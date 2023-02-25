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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تخرج من فرقتها فريد الأطرش وتحية كاريوكا.. من هي بديعة مصابني؟

صدى البلد

يصادف في مثل هذا اليوم  25 فبراير 1892، ميلاد ملكة المسارح "بديعة مصابني"وهي بديعة جورج مصابنى، ولدت في 25 فبراير عام 1892 بدمشق لأب لبنانى وأم سورية تُدعى جميلة الشاغورى، توفى والدها وهى فى سن صغيرة فهاجرت مع والدتها إلى أمريكا الجنوبية.

 

أتت إلى مصر في عام 1919 بهدف البحث عن خال ثرى لها  لأنهم كانوا يعانون من فقر شديد، لكن بعد رحلة طويلة من البحث وجدوه توفى.

 

تعلمت بديعة الرقص والغناء وبدأت عالم الفن كممثلة صغيرة في فرقة جورج أبيض ،جاءت نقطة إنطلاق بديعة الحقيقية نحو الشهرة والمجد بلقائها بالثنائى نجيب الريحاني وبديع خيرى وإنضمامها إلى فرقة الريحانى ..

 

ساعدتها مقوماتها الشخصية والأنثويه وقدرتها على الرقص والغناء  لتكون محط أنظار الكل، وكانت تُلقب من قبل معجبيها بملكة المسرح، عميدة الرقص الشرقي، ملكة عماد الدين، بدعدع ..

 

أسست بديعة كازينو بديعة فى ميدان الأوبرا سنة 1929، إبتدعت رقصة خاصه بها عرفت برقصة بديعة ..

 

كان يعتبر الكازينو والفرقة بمثابة أكاديمية للفنون حيث تخرج منه أكبر نجوم الفن في ذلك الوقت، وكان من رواد الكازينو الأدباء والفنانين وكانوا يتخذون من الحديقة مكاناً لندواتهم ولقاءاتهم ..

 

من أشهر نجوم الفن الذين خرجوا من فرقتها بشارة واكم، محمد فوزى، فريد الأطرش، إسماعيل يس، تحية كاريوكا، زينات صدقي، حورية محمد، محمد الكحلاوي، محمد عبد المطلب ..

 

ظلت بديعة تتربع على عرش المسرح الإستعراضى نحو 30 عاماً وتزوجت بديعة من نجيب الريحاني سنة 1925 وإستمر زواجهما حتى عام 1949، وكان ذلك قبل وفاته بأشهر قليلة ..

 

أسست بديعة شركة للإنتاج السينمائي سنة 1936 وقامت بإنتاج فيلم " ملكة المسارح" والذى قامت ببطولته مع مجموعة من الفنانين ولكنه لم يلقى نجاح وبسببه حجزت الضرائب على ممتلكاتها ..

 

جمعت بديعة أموالها وقيل إنها إحتالت لكى تخرج من مصر بإستخدام جواز سفر مزور حتى أنها لم تخبر أحد حتى المقربين منها وكان هذا عامه 1950 ..

 توفت بديعة فى 23 يوليو عام 1974 عن عمر يناهز 82 عاماً ..

 

بديعة مصابنى محمد فوزي فريد الاطرش نجيب الريحاني زينات صدقى الرقص الشرقي

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