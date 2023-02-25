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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة يعلن إصابة فاتي قبل مواجهة ألميريا

أنسو فاتي
أنسو فاتي

أعلن نادي برشلونة إصابة أنسو فاتي، لاعب الفريق، قبل مواجهة ألميريا، المقرر لها غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الإسباني.


وقال نادي برشلونة في بيان رسمي:" أصيب لاعب الفريق الأول أنسو فاتي بكدمة في الركبة خلال مران الفريق أمس الجمعة".


أضاف البيان:" فاتي غير متاح للتواجد مع الفريق في الوقت الحالي".

 

ترتيب برشلونة وألميريا


ويتصدر برشلونة ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة وبفارق 8 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
في المقابل يتواجد ألميريا في المركز  السابع عشر  برصيد 22 نقطة.

برشلونة فاتي الدوري الإسباني برشلونة وألميريا ريال مدريد

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