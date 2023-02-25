برشلونة يعلن إصابة فاتي قبل مواجهة ألميريا

أعلن نادي برشلونة إصابة أنسو فاتي، لاعب الفريق، قبل مواجهة ألميريا، المقرر لها غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الإسباني.
وقال نادي برشلونة في بيان رسمي:" أصيب لاعب الفريق الأول أنسو فاتي بكدمة في الركبة خلال مران الفريق أمس الجمعة".
أضاف البيان:" فاتي غير متاح للتواجد مع الفريق في الوقت الحالي".
ترتيب برشلونة وألميريا
ويتصدر برشلونة ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة وبفارق 8 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
في المقابل يتواجد ألميريا في المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة.