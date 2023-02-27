سقوط الأمطار.. استمرار حالة الطقس السيئ في الإمارات

أعلن المركز الوطني للأرصاد الاماراتية، اليوم الإثنين، عن الطقس في أنحاء البلاد، وتوقع أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم ومغبراً أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على البحر .

وقال المركز في بيان له:" إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 18:35 والمد الثاني عند الساعة 06:15".

وأضاف البيان :"وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 16:21 والمد الثاني عند الساعة 01:42".

وأكد المركز أن الجزر الأول عند الساعة 09:24 والجزر الثاني عند الساعة 10:21.