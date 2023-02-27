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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الداخلية الكويتية: لا تهاون في حماية المجتمع من آفة المخدرات

صدى البلد

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اليوم /الاثنين/ أنه لا تهاون في حماية المجتمع من آفة المخدرات المدمرة، مشددا على أنه لا أحد فوق القانون كائنا من كان .

وقالت "الداخلية الكويتية" - في بيان لها اليوم - إن ذلك جاء خلال فض أحراز ضبطية تقدر بأكثر من ربع طن من الحشيش وكمية كبيرة من المؤثرات العقلية حاول تشكيل عصابي مكون من 6 أفراد إدخالها إلى الكويت عن طريق البحر يوم الجمعة الماضي.

وأعرب الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح عن تقديره لجهود رجال الأمن المستمرة وتعاونهم المثمر في التصدي لمهربي المواد المخدرة وصد جميع أساليب ومحاولات التهريب.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت يوم الجمعة الماضي عن إحباط عملية تهريب كمية كبيرة تقدر بحوالي ربع طن من مادة الحشيش المخدرة وكمية اخرى من المؤثرات العقلية.
 

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