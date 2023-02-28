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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة بشأن تدني مستوى بعض الخدمات بالحضانات 

صدى البلد

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نشوى الشريف بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي حول تدني مستوى بعض الخدمات بالحضانات مما تسبب في أزمات لأولياء الأمور و الأطفال و خروج أطفال بدون وعي حقيقي .

وقالت الشريف ان أولياء الأمور يعانون من تدنى مستوى الخدمات التعليمية المقدمة فى الحضانات غير المرخصة الموجودة بالأماكن الشعبية، التى تسببت في أزمة كبيرة فى خروج آلاف من الأطفال بدون وعى حقيقى، مما يؤدي إلى حدوث العديد من المشكلات لديهم فى تلقي العلم فى مراحله المختلفة، و أولياء الأمور يضطرون إلى إلحاق أطفالهم بها لقلة المصروفات ووجودها فى نطاقهم السكنى، ولكن هذه المميزات لا تقارن بحجم الضرر على صغارهم، مطالبين بالرقابة عليها.

ونوهت ان المواطنين تعودوا على إلحاق أبنائهم بحضانة قريبة من المنزل، حتى يكونوا قريبين منهم، ولكنهم يشكو من سوء النظافة وتكدس الطلاب و للأسف لا يستطيع أولياء الأمور سؤال الحضانه عن الرخصة.

التضامن الاجتماعي مجلس النواب وزيرة التضامن وزيرة التضامن الإجتماعى أولياء الأمور

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