الحبس سنة وغرامة 7 ملايين جنيه لـ7 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج 7 أشخاص بالحبس مع الشغل لمدة عام وغرامة مليون جنيه لكل منهم لتنقيبهم عن الآثار وإخفاء قطع أثرية بمركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة و أحمد أبو القاسم محمد نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

تعود وقائع القضية رقم 13925 لسنة 2022 جنايات أخميم ، ورود معلومات إلى مباحث السياحة والآثار بمديرية امن سوهاج ، بقيام " مصطفى . م . ع " بالتنقيب عن الآثار بمنزله وحيازته لبعض القطع الأثرية.

وبتقنين الإجراءات قاد المقدم محمد أحمد عز رئيس مباحث قسم شرطة السياحة والآثار بسوهاج حملة أمنية والتي داهمت منزل المتهم وتمكنت من ضبط حفرة بعمق 3.70 م و عرض 1.10 م و بنهايتها مقبرة ترجع إلى العصر اليوناني بتساع 1.70 م وطول 2 م وبنهايتها حفر عمودي بعمق 1.60 م

كما تمكنت الحملة الأمنية من ضبط وكلا من "عايدة . ع . ع " ، و " حسن . ع . أ " ، و " شناوي . أ .م " ، و " محمد . ك . ح " ، و " كريم . ع . ا " ، و " محمود . خ . ا " ، و " علي . م . ع " ولم تتمكن من ضبط المتهم الأول لعدم تواجده بالمنزل.



وبتفتيش الطابق العلوي من المنزل تمكنت الحملة من ضبط 40 قطعة أثرية من الفخار ترجع للعصر اليوناني الروماني والعصر الإسلامي وقطعة من الجرانيت ترجع للعصر اليوناني الروماني واقر المتهمون بقيام المتهم الأول " هارب " وكذلك المتهمة الثانية " والدة المتهم الأول " باستئجارها لمعاونتهم في الحفر والتنقيب عن الآثار بالأدوات المضبوطة وأن القطع المضبوطة ناتج الحفر.

وثبت بمعاينة لجنة تفتيش الآثار باخميم أن الحفر يقصد التنقيب عن الآثار بغير ترخيص وأن المضبوطات ناتجة من الحفر .