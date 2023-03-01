في عز الضهر.. مسلحون يسطون على منزل جواهرجي وسرقة مقتنياته بأسترليا |شاهد

وثقت إحدى كاميرات المراقبة، لحظة نجاة صاحب محل مجوهرات من الموت، خلال عملية سطو مرعبة على منزله.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، رصدت كاميرا المراقبة المنزلية الواقعة المشؤومة داخل منزل جواهرجي في استراليا، حيث اقتحم اللصوص منزل الضحية في عز الظهر.

وتبيّن كاميرات المراقبة، اثنين من اللصوص الملثمين يتسللان إلى منزل الجواهرجي المستهدف سرقته، وهما مسلحان ببندقية ومطرقة ضخمة.



وحين حاول الجواهرجي مقاومة أحد اللصوص ضرب بالمطرقة على رأسه، ليُجبرا الجواهرجي أن يأتي لهم بالسعات وسبائك الذهب التي يمتلكها في منزله.

وفي النهاية داهم اللصوص خزانة الجواهرجي، وسرقوا العديد من الأحجار الكريمة بما في ذلك الياقوت والماس الوردي، ولم تتمكن الشرطة حتى الآن من التعرف على اللصوص للقبض عليهم.