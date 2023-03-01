عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في عز الضهر.. مسلحون يسطون على منزل جواهرجي وسرقة مقتنياته بأسترليا |شاهد

لحظة السطو على منزل
لحظة السطو على منزل الجواهرجي

وثقت إحدى كاميرات المراقبة، لحظة نجاة صاحب محل مجوهرات من الموت، خلال عملية سطو مرعبة على منزله.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، رصدت كاميرا المراقبة المنزلية الواقعة المشؤومة داخل منزل جواهرجي في استراليا، حيث اقتحم اللصوص منزل الضحية في عز الظهر.

وتبيّن كاميرات المراقبة، اثنين من اللصوص الملثمين يتسللان إلى منزل الجواهرجي المستهدف سرقته، وهما مسلحان ببندقية ومطرقة ضخمة.


وحين حاول الجواهرجي مقاومة أحد اللصوص ضرب بالمطرقة على رأسه، ليُجبرا الجواهرجي أن يأتي لهم بالسعات وسبائك الذهب التي يمتلكها في منزله.

وفي النهاية داهم اللصوص خزانة الجواهرجي، وسرقوا العديد من الأحجار الكريمة بما في ذلك الياقوت والماس الوردي، ولم تتمكن الشرطة حتى الآن من التعرف على اللصوص للقبض عليهم.

محل مجموهرات جواهرجي عملية سطو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألفاظ وشتائم خارجة.. خناقة سيد عبد الحفيظ وإداري الداخلية | فيديو

تحذير عاجل| الأرصاد الجوية: عاصفة ترابية في هذا التوقيت

علاقة عاطفية وهمية وحمل .. اعترافات صادمة من ضحية العمرانية

تحرك جديد في أسعار الذهب لم يحدث منذ أشهر

مفاجأة من الحكومة للموظفين قبل شهر رمضان

بسبب الصفقة الجديدة .. صدمة لجماهير الأهلي

وفاة 4 مصريين وإصابة 3 آخرين في حادث بالكويت .. وعودة الجثامين

شوبير يفتح النار على لاعبي الأهلي عقب التعادل مع الداخلية

موضوعات متعلقة

مرعب.. شاهد| خراتيت تهاجم عربة سائحين في الهند

عروس هندية تتوفى بسكتة قلبية بحفل زفافها والعريس يتزوج أختها بنفس اللحظة

اندونيسية تنتقم من حبيبها بطريقة مرعبة بعد تهديدها بنشر فيديوهات مسيئة

شابة تنفق آلاف الدولارات لتحول نفسها لعروسة بلاستيك|صور

تحول لجنازة.. مصرع عريس يوم زفافه بعد سقوط حافلة على قاعة الفرح

وحشية .. 3 كلاب تمزق مسنًا أمام المارة في بريطانيا | صور

قصة السفاح ساوني.. أكل وعشيرته لحم ألف شخص وظل مختبئا بكهف 25 عاما

وجدوا رجلها بالثلاجة.. العثور على بقايا عارضة أزياء صينية قتلت بيد حماها

ترشيحاتنا

مفيش حد يستاهل.. رضوى الشربيني توجّه رسالة لـ متابعيها عبر إنستجرام

لوخ نيس.. ظهور وحش البحر الأسطوري يرعب المواطنين في بريطانيا |شاهد

مع ارتفاع درجات الحرارة .. احذر هذا التصرف فى عربيتك

القومي للبحوث الفلكية يكشف حقيقة انفجار براكين في البحر وحدوث تسونامي

المعهد المالي البريطاني: الاقتصاد المصري من أفضل جهات الاستثمار في أفريقيا |فيديو

بسبب أفيش «تحت الوصاية».. أول تعليق لـ منى زكى بعد الهجوم عليها|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الزواج مفيد للقلب.. أمراض خطيرة تصيب العزاب أكثر

لن تصدق.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكافيار البرتقالى؟

أكلة العزومات.. إليك طريقة عمل المكرونة البشاميل

في أحضانه.. نادين نجيم تثير الجدل بظهور جديد برفقة خطيبها |شاهد

فيديو

حقيقة ثوران بركان في البحر المتوسط| ماذا يحدث؟

لحظات مؤثرة.. بكاء عاصي الحلاني بسبب ابنته I فيديو

حكم بسجن صاحب مغارة علي بابا بالزمالك.. فيديو جراف

تحذير عاجل من الأرصاد ودرجات الحرارة تصل لـ 33| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ