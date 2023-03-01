مهرجان للمشجعين للمرة الأولى في كأس العالم للسيدات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تنظيم مهرجان للمشجعين بجميع المدن التسع التي ستستضيف بطولة كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023.



وستكون هذه المرة الأولى التي يُقام فيها مهرجان المشجعين في تاريخ بطولة كأس العالم للسيدات ، التي ستشهد في نسخة هذا العام العديد من الأحداث والأنشطة غير المسبوقة.



وسيكون الدخول مجانياً لجميع مواقع مهرجان المشجعين خلال البطولة التي تستضيفها أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا، كما ستكون فعاليات المهرجان مفتوحة أمام الزوار من جميع الأعمار، إذ ستوفر لهم وجهة رائعة للتسلية بأفضل العروض الموسيقية والترفيهية والتعرف على الثقافات المحلية وتذوق أشهى المأكولات والمشاركة في ألعاب مسلّية، إلى جانب الاستمتاع بمشاهدة مباريات كأس العالم للسيدات على شاشات عملاقة في كل موقع من المواقع التي تستضيف المهرجان.

وقالت فاطمة سامورا الأمينة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم : "سواء كنتم من المشجعين الشغوفين بكرة القدم أو من الذين بدأ إهتمامهم باللعبة مؤخراً، فإن مهرجان المشجعين يوفّر مساحة ترفيهية رائعة تقرِّب بين الناس وتجمعهم في سياق يتجاوز حدود كرة القدم".



وأضافت: "تتمثل مهمتنا في جعل كرة القدم لعبة عالمية بحق، ورياضة شاملة ومتاحة للجميع، وتشكِّل مثل هذه الأحداث المذهلة فرصة سانحة لخوض تجربة كرة القدم بطرق جديدة وفي بيئة مهرجانية ملؤها المتعة والتسلية".