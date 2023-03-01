عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهرجان للمشجعين للمرة الأولى في كأس العالم للسيدات

صدى البلد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تنظيم مهرجان للمشجعين بجميع المدن التسع التي ستستضيف بطولة كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023.


وستكون هذه المرة الأولى التي يُقام فيها مهرجان المشجعين في تاريخ بطولة كأس العالم للسيدات ، التي ستشهد في نسخة هذا العام العديد من الأحداث والأنشطة غير المسبوقة.


وسيكون الدخول مجانياً لجميع مواقع مهرجان المشجعين خلال البطولة التي تستضيفها أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا، كما ستكون فعاليات المهرجان مفتوحة أمام الزوار من جميع الأعمار، إذ ستوفر لهم وجهة رائعة للتسلية بأفضل العروض الموسيقية والترفيهية والتعرف على الثقافات المحلية وتذوق أشهى المأكولات والمشاركة في ألعاب مسلّية، إلى جانب الاستمتاع بمشاهدة مباريات كأس العالم للسيدات على شاشات عملاقة في كل موقع من المواقع التي تستضيف المهرجان.

وقالت فاطمة سامورا الأمينة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم : "سواء كنتم من المشجعين الشغوفين بكرة القدم أو من الذين بدأ إهتمامهم باللعبة مؤخراً، فإن مهرجان المشجعين يوفّر مساحة ترفيهية رائعة تقرِّب بين الناس وتجمعهم في سياق يتجاوز حدود كرة القدم".


وأضافت: "تتمثل مهمتنا في جعل كرة القدم لعبة عالمية بحق، ورياضة شاملة ومتاحة للجميع، وتشكِّل مثل هذه الأحداث المذهلة فرصة سانحة لخوض تجربة كرة القدم بطرق جديدة وفي بيئة مهرجانية ملؤها المتعة والتسلية".

الاتحاد الدولي لكرة القدم بطولة كأس العالم للسيدات أستراليا نيوزيلندا 2023 مهرجان المشجعين فعاليات المهرجان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|الذهب يهبط بشكل غير متوقع ومفاجأة في عيار 21 الآن

الفراخ تتراجع من جديد|هبوط مفاجئ الآن.. والبانيه يفقد 50 جنيهًا دفعة واحدة

وصلة رقص مع أصدقائها | ظهور صادم لـ حلا شيحة بالسيجارة.. فيديو

اجتماع عاجل مع الخطيب.. «متعب» يفتح النار على مسئول بارز في الأهلي

لقطة موسيماني.. تحذير شديد اللهجة من شوبير لمجلس إدارة الأهلي بشان كولر

أخبار الرياضة| اجتماع عاجل لمتعب مع الخطيب.. وانفراجة في غرامة كهربا للزمالك.. وتعليق مثير لمدرب الأبيض قبل مواجهة الأهلي

تفاصيل مشادة الشناوي مع رامي ربيعة بعد تعادل الأهلي أمام الداخلية

حبيته.. قاصر العمرانية تكشف تفاصيل علاقتها المحرمة مع سائق التوك توك

ترشيحاتنا

كيلو الفراخ بـ 60 جنيهًا.. بيان عاجل من شعبة الدواجن بخصوص الأسعار

شوارع.. تعليق ناري من شوبير على تعثر الأهلي أمام الداخلية

أبرزها حظر التداول الحي.. شعبة الدواجن تقترح 3 حلول لضبط أسعار الفراخ

كواليس رفض النادي الأهلي رحيل محمد مجدي قفشة للدوري السعودي

تنبؤهات بزلازل في مصر وبركان بالبحر المتوسط .. البحوث الفلكية يوضح الحقيقة

الإمارات تطلق محطات وقود بالذكاء الاصطناعي.. كيف تعمل؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس .. أصوات البطن تشير للإصابة بأمراض عديدة

مع شروق الشمس.. رجل ينهي حياة مشرد بطريقة مأساوية في أمريكا

في ذكراها.. قصة الناجي الوحيد من مذبحة القلعة بسبب عشقه لزوجته

عايز كل الناس تاكل| تاجر يبيع الفرخة الحشو بـ25 جنيها في الشرقية.. فيديو

فيديو

بعد تقدمه بالاستئناف.. حالة سعد لمجرد النفسية ورسالته القوية من داخل السجن

مقلب في أحمد حلمي.. شريف منير يتحدث عن كواليس فيلم "سهر الليالي"

وصلة رقص مع أصدقائها | ظهور صادم لـ حلا شيحة بالسيجارة.. فيديو

حقيقة ثوران بركان في البحر المتوسط| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ