هذا موعد طرحه.. شاهد 5 صور من مسلسل لوثر لـ إدريس ألبا

كشفت منصة نتفلكيس العالمية عن موعد طرح فيلم لوثر من بطولة إدريس ألبا ، والماخوذ عن مسلسله الشهير الذى يحمل نفس الاسم وحقق نجاح كبير على مدار مواسمه المتعددة .

ومن المقرر أن يتم عرض فيلم لوثر من بطولة إدريس ألبا عبر منصة نتفلكيس العالمية يوم 10 مارس الجاري ، وهو الشهر ذاته الذى سوف يتم عرض فيلم العشق الممنوع المأخوذ عن المسلسل الشهير .

مسلسل لوثر من بطولة إدريس ألبا تم طرح 5 مواسم منه بإجمالي 20 حلقة، كان يتم بثها بشكل متقطع كل بضع سنوات تخللها أعمال أخرى كان يعمل فيها إلبا أثناء ذلك ، أما عن الفيلم الجديد فقد تم الانتهاء من تصويره في لندن.

ومن المقرر يلعب دور البطولة بجانب ادريس ألبا فى الفيلم سينثيا إريفو، الحائزة على لقب توني، وأندي سيركيس، من إنتاج شبكة نتفليكس، فيما يلعب إدريس ألبا ضابط الشرطة المتخصص جون لوثر، الذي يؤدي هوسه بقضيته إلى ظروف مدمرة للذات.

إدريس ألبا هو ممثلا ومنتجا ومخرجا، حاصل على جوائز جولدن جلوب والساج، ونال لقب الرجل الأكثر إثارة في العالم عام 2018، وترشح لنيل البافتا والإيمي عدة مرات طوال مشواره الفني.