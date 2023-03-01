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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

مصيرها في أيدي هؤلاء.. هل ستعود حلا شيحة للتمثيل بعد خلعها الحجاب مجددا؟

حلا شيحة
حلا شيحة

من جديد عاد اسم الفنانة حلا شيحة، إلى الصدراة مرة أخرى، بعد أن ترددت أنباء عن نيتها فى الطلاق من الداعية معز مسعود وخلعها “ الايشارب ” الذى كانت تضعه على راسها خلال الأشهر الماضية . 

حلا شيحة من حين لأخر كانت تثير الجدل، ولعل مشكلتها الأخيرة مع الفنان تامر حسني هي الأبرز ، فالمنشورات التى قامت بوضعها حلا شيحة على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام بعد عرض فيلمها الأخير مش أنا ، كانت السبب الاول فى غضب الفنانين منها . 

حلا شيحة 

وبعد ساعات من طرح الأغنية الدعائية لفيلم مش أنا فأجئت حلا شيحة الجميع باعلانها تبروئها من الفيلم الذى لم يكن قد طرح فى السينمات.

 

وكتب حلا شيحة منشورها الشهير والذى قالت فيه  إنها بكت عندما رأت الفيديو المصنوع من مشاهد متفرقة من فيلم "مش أنا" خاصة بعد طلبات تتعلق بالفيلم طلبتها من تامر حسني الصيف الماضي.

حلا شيحة ومعز مسعود 

وكتبت شيحة في منشورها: "أنا على علم ومتأكدة من أن زملائي في داخلهم خير ولكن للأسف فتنة الشهرة والنجاح لا تدعنا نرى ونقيس الأمور بشكل صحيح".

هذا التصريح جعل نقيب الممثلين أشرف زكي يلوم بشدة على حلا شيحة بل وصل الأمر انه قال انه لن يمنحها مجدداً تصريح نقابة الممثلين .

بعد شهور من ذلك الستصريح سأل الفنان أشرف زكي فى أحدي البرامج التليفزيونية “ حبر سري ” عن هذا الأمر ، ولكنه فاجي الجميع انه تعامل بحده معها ، وانه فى حال رغبتها فى العودة الى الفن مرة أخري وطلب تصريح من نقابة الممثلين سوف يري حينها ما يمكن ان يفعله ، وسيقوم باستشارة أهل الفن الذى وصفهم بالطيبين ، لتفتح هذة الاجابة الباب لعودة “ حلا شيحة ” مرة أخري ، ولكن لا يوجد تاكيد حول ذلك .

حلا شيحة خلال الساعات الماضية أثارت الجدل مجدداً بعد ان نشرت شقيقتها رشا شيحة مقطع فيديو عبر حسابها بتطبيق انستجرام. 

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حلا شيحة 

وظهرت الفنانة حلا شيحة بدون حجاب وهى ترقص مع صديقاتها على أنغام إحدى أغانى عمرو دياب الشهيرة ممسكة بالسيجارة .

حرصت الفنانة حلا شيحة على الظهور في أكثر من صورة بدون حجاب وذلك عبر حسابها عبر انستجرام.

كما قامت حلا شيحة بحذف جميع صورها مع زوجها الداعية معز مسعود وذلك عبر انستجرام .

وبعد أن حذفت الفنانة حلا شيحة جميع صورها من على حسابها بـ"إنستجرام" وأثارت الجدل بظهورها بدون حجاب، صدمت جمهورها من جديد بتصرف غريب، حيث كتبت فنانة في الوصف الخاص بحسابها وهو الأمر الذي جعل الجمهور يتعجب ويتساءل: هل ستعود للفن مرة أخرى؟.

 

حلا شيحة اشرف زكي الفنان تامر حسني نقابة الممثلين نقيب الممثلين معز مسعود تامر حسني

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