سهير شلبي: كنت بقعد على الأرض أقص ضوافر رجل جوزي|فيديو

قالت الإعلامية سهير شلبي، إنها كانت مهتمة جدا بشغلها لكن بشكل لا يطغى على اهتمامات بيتها وزوجها، معلقة "أنا زوجة وأم قبل أي حاجة".

وأضافت سهير شلبي، خلال لقائها ببرنامج “الستات” المذاع على قناة “النهار” الفضائية، أنها كانت دائما ما تقوم بترتيب ملابس زوجها وكيّها؛ مستذكرة "كنت اقعد على الأرض واقص ضوافر رجله لأني كنت بحبه".

وتابعت “كانت أحيانا تحدث مشاكل طاحنة مع زوجي مثل أي زوجين”، مؤكدة " الراجل هو الراجل ولابد أن كلمة الزوج هي التي تنفذ لأن له احترامه" .

وأوضحت أن لها شخصيتها وقراراتها وطموحها وعملها، وذلك لا يتعارض أبدا مع احترامها لزوجها وقراراته وآرائه، مختتمة “الراجل اللي يهين زوجته أو يمنعها من حقوق شغلها فهذا رجل غير متزن”.