بتكلفة 350 مليون جنيه.. فودة يتابع الأعمال الإنشائية لمستشفى نويبع المركزي الجديد

قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، خلال جولة تفقدية بمدن خليج العقبة بالمحافظة اليوم الأربعاء بتفقد مستشفي نويبع المركزي الجديد في اطار متابعة المشروعات القومية علي ارض المحافظة.

وأشاد المحافظ بالأعمال ونسب التنفيذ وتم التقاط الصور التذكارية مع مجموعة العمل .

يشار إلى أن مستشفي نويبع المركزي ضمن مستشفيات وزارة الصحة تنفيذ شركة الإنتاج الحربي للمشروعات، و تبلغ تكلفتها الاجمالية حوالي 350 مليون جنيه تحتوي المستشفى علي 24 سرير للمرضي بها قسم عمليات، وغرف مرضي وقسم للولادة وحديثي الولادة، وقسم للاستقبال والعيادات الخارجية، وقسم للاشعة وقسم للطوارئ، وقسم المعمل والتحاليل، وقسم العناية المركزية، وقسم الغسيل الكلوي، ومنطقة خدمات متنوعة وتخزين، ومنطقة تجهيزات وتعقيم وخدمات، ومبني لسكن الأطباء، ومبني المطبخ والمغسلة والمشرحة، ومن المتوقع ان يتم الافتتاح في أكتوبر من العام الجاري.

رافق المحافظ خلال الافتتاح اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، و اللواء مصطفي عابدين رئيس مدينة نويبع، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والدكتور ايمن رخا مدير عام مديرية الشئون الصحية بالمحافظة. وسامي سليمان رئيس جمعية مستثمري نويبع وطابا، ولفيف من القيادات التنفيذية ومشايخ وعواقل نويبع.