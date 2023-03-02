نجاح عملية زراعة قلب لطفلة عمرها شهران في آسيا.. تفاصيل

نجحت عملية زراعة قلب لطفلة لم يتجاوز عمرها الشهرين كانت تعاني من مشاكل في القلب منذ الولادة لكم لحسن حظها وجدت متبرع مناسب لها مبكرا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الشعب الصينية، نجح أطباء صينيون من مستشفى شييخه بووهان نهاية بإجراء عملية زرع قلب لرضيعة لم تتجاوز الشهرين تدعى تشن تشن عانت من اعتلال عضلة القلب التوسعي الحاد.

وكانت الطفلة تعاني قصور في القلب وعرّض حياتها إلى الخطر. لكن، لحسن حظّها، وجدت تشن تشن متبرعًا مناسبًا بعد شهر من الانتظار.





وجاء القلب المتبرع به من صبي يبلغ من العمر 7 أشهر بقوانغتشو توفي دماغياً بسبب نزيف دماغي حاد.







وحسب الصحيفة، فإنه في الساعة 12:16 من يوم 26 فبراير الماضي خفق القلب المتبرع به لأول مرة بجسد تشن تشن واستأنف الحياة بعد نومه لمدة 276 دقيقة.

وفي الساعة 13:35 أعلن الأطباء عن نجاح العملية.

مؤكدين «أنه بفضل الرعاية الطبية التي حصلت عليها تشن تشن فإن وضعها الحالي مستقر وفي طريقها إلى التعافي»