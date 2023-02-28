صدفة أم بفعل فاعل؟ تسمم عشرات الفتيات داخل مدرسة إيرانية للمرة الثالثة

تكررت مأساة تسمم مجموعة من الفتيات داخل مدرسة في مدينة قم، جنوب العاصمة الإيرانية طهران، ودخلن بسببها المستشفى لتلقي العلاج في سلسلة غامضة من حوادث التسمم داخل المدارس.





وذكرت وكالة أنباء إيرانية أن العشرات من طالبات المدارس في إيران دخلن المستشفى بعد تسمم غامض في أحدث حلقة في سلسلة حوادث التسمم.

وقال مسؤول حكومي إنه يعتقد أن الهجمات كانت محاولة متعمدة لإغلاق مدارس البنات.

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء أنه 'ظهر اليوم، تسمم عدد من الطالبات في مدرسة الخيام للبنات في مدينة برديس بمحافظة طهران'.

وقالت الوكالة إنه تم نقل 35 طالبًا إلى المستشفى حتى الآن، مما يضاف إلى مئات حالات التسمم منذ نوفمبر في مدينتين أخريين على الأقل، بما في ذلك مدينة قم.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عنه قوله في ذلك الوقت 'بعد تسميم العديد من الطلاب في مدارس قم، تبين أن بعض الناس يريدون إغلاق جميع المدارس ، وخاصة مدارس البنات'.

وقارن النشطاء المسؤولين عن الهجمات المشتبه بها بطالبان في أفغانستان وبوكو حرام في الساحل ، الذين يعارضون تعليم الفتيات.

في اليوم التالي ، قال المتحدث باسم الحكومة ، علي بهادوري جهرمي ، إن وزارتي المخابرات والتعليم تحاولان تحديد سبب حوادث التسمم.

وفي الأسبوع الماضي أمر المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري بفتح تحقيق قضائي في الأحداث.

وندد أحمد أميري فرحاني ، عضو مجلس النواب عن مدينة قم ، بالاعتداء المشتبه به على التلميذات ووصفه بأنه 'عمل غير عقلاني' ، مؤكدا أن سكان المدينة 'يدعمون تعليم الفتيات'.

وأعربت نائبة الرئيس الإصلاحي الإيراني السابقة معصومة ابتكار ، عن أسفها إزاء 'تكرار جريمة تسميم الفتيات' ، ودعت السلطات إلى 'وضع حد للمتعصبين الكارهين للنساء بشكل نهائي'.



وتأتي حالات التسمم بعد أكثر من خمسة أشهر من الاحتجاجات التي انتشرت في جميع أنحاء إيران على وفاة الشابة ماهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا في الحجز بعد اعتقالها بسبب انتهاك مزعوم لقواعد اللباس الصارمة في البلاد.