مازال لدينا شوط طويل.. مدبولي يستعرض أهم مشروعات الطرق والنقل بالمنيا

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه فى مجال الطرق بمحافظة المنيا، فكان من نصيبها 700 كيلو من الطرق الرئيسية ورفع كفاءة طرق أخري بتكلفة 12.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم تكلفة 14 مليار جنيه فى مجال الطرق بالمنيا.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس بالمنيا، بحضور الرئيس السيسي، أنه من أهم المشروعات التي تتم فى المنيا، وتم إفتتاح مرحلة منه اليوم هو تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي، ويتم على أعلي مستوي بطول 60 كم، إلى جانب إنشاء محورين بتكلفة 2.5 مليار جنيه بالمنيا.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه فى مجال السكك الحديدية يتم عمل تطوير شامل للمحطات الرئيسية والمحطات الموجودة في القرى ، أهمها تيسير الرحلات والقطارات على أعلي مستوي من أجل خدمة أهالي الصعيد، ومنهم قطار اسباني فاخر، لافتا إلى أن الدولة المصرية تعمل فى مشروعات التطوير هدفها الرئيسي تحسين مستوي معيشة المواطن، ليجد طريق جيد، معقبا:" كدولة نسابق الزمن، ومازال أمامنا شوط طويل".

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن درة مشروعات الدولة المصرية هي مبادرة حياة كريمة، وهناك 74% من محافظة المنيا هي عبارة عن قري، وبالتالي المرحلة الأولى تمثل 13% من إجمالي قري المرحلة الأولي على مستوي الجمهورية، وهناك آلاف من المشروعات التي تنفذ وتطوير مدارس ووحدات طب الأسرة ومحطات المياه وتبطين الترع.