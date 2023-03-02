عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مازال لدينا شوط طويل.. مدبولي يستعرض أهم مشروعات الطرق والنقل بالمنيا

الدكتور مصطفي مدبولي،
الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه فى مجال الطرق بمحافظة المنيا، فكان من نصيبها 700 كيلو من الطرق الرئيسية ورفع كفاءة طرق أخري بتكلفة 12.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم تكلفة 14 مليار جنيه فى مجال الطرق بالمنيا.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس بالمنيا، بحضور الرئيس السيسي، أنه من أهم المشروعات التي تتم فى المنيا، وتم إفتتاح مرحلة منه اليوم  هو تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي، ويتم على أعلي مستوي بطول 60 كم، إلى جانب إنشاء محورين بتكلفة 2.5 مليار جنيه بالمنيا.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه فى مجال السكك الحديدية يتم عمل تطوير شامل للمحطات الرئيسية والمحطات الموجودة في القرى ، أهمها تيسير الرحلات والقطارات على أعلي مستوي من أجل خدمة أهالي الصعيد، ومنهم قطار اسباني فاخر، لافتا إلى أن الدولة المصرية تعمل فى مشروعات التطوير هدفها الرئيسي تحسين مستوي معيشة المواطن، ليجد طريق جيد، معقبا:" كدولة نسابق الزمن، ومازال أمامنا شوط طويل".

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن درة مشروعات الدولة المصرية هي مبادرة حياة كريمة، وهناك 74% من محافظة المنيا هي عبارة عن قري، وبالتالي المرحلة الأولى تمثل 13% من إجمالي قري المرحلة الأولي على مستوي الجمهورية، وهناك آلاف من المشروعات التي تنفذ وتطوير مدارس ووحدات طب الأسرة ومحطات المياه وتبطين الترع.

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المنيا الرئيس السيسي مجال السكك الحديدية السكك الحديدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

24 جنيهًا مرة واحدة.. هبوط في أسعار الدواجن والبيض مفاجأة

بشري سارة لعشاق الأهلي.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن استبعاد الهلال السوداني

الجرام أقل من 1500 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب الآن

شوبير يحسم الجدل ويكشف حقيقة انفعال الخطيب على سيد عبد الحفيظ |فيديو

أعلى درجة حرارة في الشتاء| موعد انكسار الموجة الحارة وعودة الطقس البارد

شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي

شوبير يعلن عن أولى صفقات الأهلي.. تفاصيل مثيرة

غياب 4 لاعبين.. ضربة لـ الأهلي قبل مواجهة صن داونز والقطن

ترشيحاتنا

وصول مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية المقدمة من مصر لسوريا وتركيا

الشر الروسي.. زيلينسكي يعلن قصف منازل مدنيين بأوكرانيا في خطاب شديد اللهجة

الحكومة: مضاعفة القروض الممنوحه لمشروعات تربية الماشية لـ3 مليار و400 مليون جنيه

سامح شكري يلتقي نظيره السعودي على هامش قمة العشرين |ماذا حدث؟

مازال لدينا شوط طويل.. مدبولي يستعرض أهم مشروعات الطرق والنقل بالمنيا

مدبولي: توصيل الغاز الطبيعي إلى 276 ألف منزل في محافظة المنيا ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطرب بريطاني شهير يكشف تفاصيل إصابة زوجته بالسرطان أثناء الحمل ووفاة صديقه

بعد 23 يوما.. لحظات إخراج كلب من تحت أنقاض زلزال تركيا

شبيه بالخفافيش والنمور| مفأجاة عن قط غريب المظهر بفنلندا.. صور

القوات الجوية تحتفل بتنفيذ 10 آلاف ساعة طيران للطائرات الرافال

فيديو

هل يقترب الخطر من مصر .. زلازل جديدة تضرب روسيا وإندونيسيا |فيديو جراف

نزلت 24 جنيها.. هبوط أسعار الدواجن والبيض | تفاصيل

في 6 ساعات.. طبيب مصري ينقذ حياة طفلة سودانية

موجة حارة في الشتاء.. درجات الحرارة تصل لـ35 والأرصاد تحذر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ