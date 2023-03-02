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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: قرارات الرئيس الداعمة للمواطن تتواكب مع الجمهورية الجديدة

النائبة أسماء الجمال
النائبة أسماء الجمال

وجهت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الشكر لرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، علي توجيهات اليوم التي تدعم المواطن المصري وسط الأزمة الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع، مؤكدة أن قرارات الرئيس السيسي في الوقت الحالي تتواكب مع الجمهورية الجديدة.

وأضافت " الجمال" في بيان صحفي لها : جميع القرارات التي واجه بها الرئيس السيسي  تعكس شعور الدولة بما يعانيه المواطن في ظل الأزمة العالمية، مضيفة :" قرارات الرئيس تأتي ضمن جهود الرئاسية الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة بجميع محافظات مصر".

وأوضحت أن توجيهات الرئيس بزيادة رواتب الموظفين، والمعاشات، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاءات الضريبي، وزيادة المستفيدين من برامج تكافل وكرامة، اعتبارًا من أول أبريل القادم، تأتى ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطن المصري، وتدعمه وسط أزمة طاحنة تشهدها جميع بلدان العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

جدير بالذكر أن الرئيس السيسي، وجه بسرعة تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من إبريل 2023 وجاءت الزيادات كالاتي :

زيادة دخل الموظف بالجهاز الإداري بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً.
زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

3500 جنيه شهرياً للدرجة السادسة وما يعادلها

5000 جنيه شهرياً للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها

6000 جنيه شهرياً لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة.

7000 جنيه شهرياً لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة

زيادة المعاشات لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً اعتبارا من أبريل.

الرئيس السيسي الأزمة الاقتصادية الجمهورية الجديدة التنمية الشاملة برامج تكافل وكرامة

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