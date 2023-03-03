بعد تحريك أسعار الوقود .. لجان بجميع مدن البحر الأحمر لمتابعة انتظام الحركة بالمواقف

بناءاً على تعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، قامت لجان من جميع مدن المحافظة بالمرور على المواقف ومحطات الوقود ، لمتابعة انتظام الحركة بالمواقف والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة خاصة وأنه لا يوجد أي زيادة في اسعار المواصلات بعد تثبيت سعر السولار ، كما قامت لجان من ادارة الازمات والعمليات و مديرية التموين بالمرور علي محطات الوقود لمتابعة سير العمل بها بعد قرار تحريك اسعار البنزين ، والتأكد من توافر المواد البترولية بجميع المحطات ورصد اي مخالفات أو شكاوي من المواطنين .

يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية قامت بتحديد الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية إعتباراً من الساعة الثانية صباح اليوم الخميس ، والتي شملت زيادة سعر بنزين 95 إلى ( 11.50 جنيه للتر ) ، وبنزين 92 إلى ( 10.25 جنيه للتر ) ، وبنزين 80 إلى ( 8.75 جنيه للتر ) ، مع تثبيت سعر السولار عند ( 7.25 جنيه للتر ) ، كما يستمر العمل بأسعار المازوت المورد لإنتاج الكهرباء والصناعات الغذائية المختلفة .