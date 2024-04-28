عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي: أكدت على ضرورة رقمنة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مدينة العدالة التي تتم في العاصمة الإدارية الجديدة،  عملت الدولة على التخطيط لها وتم عرضها وفقا للمعايير المناسبة، وأكدت أنه لا بد أن تكون المدينة رقمية.

وقال عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية والحكومية، أن الشركة المنفذة لمدينة العدالة رغبت  في وجود تعديلات عليها، وتعديلات على التصور الهندسي، حتى يتم العمل داخل المدينة بالشكل الأمثل.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي،  حرصنا على أن تحقق الرقمنة في مصر التقدم المطلوب، مؤكدا أن شبكة البيانات تم تأمينها بشكل كامل.

 

مدينة العدالة العاصمة الإدارية الجديدة التصور الهندسي الرقمنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحضور الرئيس السيسي .. وزير الاتصالات يشرح إجراءات الحكومة للتحول الرقمي

حملات مقاطعة.. مفاجأة في أسعار اللحوم الحمراء اليوم بالأسواق

«منشور وتعليق» يحسمان الأمر.. حقيقة خلاف ياسمين عبد العزيز مع بدرية طلبة

بعد اتهامها بالزنا.. عبير الشرقاوي تدافع عن ميار الببلاوي وتهاجم محمد أبو بكر

رغم انخفاض الأعلاف.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

حماس تنشر فيديو يظهر رهينتين أمريكي وإسرائيلي.. ماذا قالا؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تلبية لدعوات منظمة الهيكل المزعوم

بشرى للموظفين.. 4 أيام إجازة مدفوعة الأجر

ترشيحاتنا

السيسي: شبكة البيانات في مصر مأمنة بشكل كامل

حسام البدري عن تدريب الزمالك: ولاده أولى بيه

الرئيس السيسي يوجه رسالة عاجلة للمصريين

الرئيس السيسي: إنشاء الحكومة في مكان جديد هدفه مواكبة معايير التقدم العالمية

مدير الإشارة: مراكز البيانات انعكاس حقيقي للتحول الرقمي ويخلق فرصا لدعم الاقتصاد

الرئيس السيسي: مصر تعتبر محورًا رئيسيًا لنقل البيانات والمعلومات الرقمية في العالم|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلون الجسم.. أصالة بفستان أنيق في البحرين

في ذكراه.. قصة حب نور الشريف وبوسي استمرت 30 عامًا | صور

باستثمار 1.4 مليار دولار.. تويوتا تستعد لمنافسة كيا EV9 الكهربائية

سعر خرافي.. تيشيرت عمرو دياب في حفل البحرين يثير ضجة

فيديو

بعد أن كذّبه الكينج وشريف منير.. عمر كمال يسخر من حسن شاكوش

ياسمين عبدالعزيز تكسب| منة فضالي تختار نجمتها المفضلة خلال ندوة صدى البلد.. فيديو

داخل سيارتها.. تفاصيل اغتيال بلوجر شهيرة أمام منزلها بالعراق

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ