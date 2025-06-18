قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تخطط لاستهداف باكستان بعد إيران.. نيفين مسعد تكشف مفاجأة|فيديو
غير مسئولة.. إيران تستدعي سفير سويسرا احتجاجا على تصريحات ترامب
التايمز البريطاني 2025 للتنمية المستدامة: جامعة بورسعيد ضمن الأفضل عالميا
نيفين مسعد: القضاء الكامل على إيران لا يخدم مصالح روسيا أو الصين
الزمالك يحسم ملف القائمة الأولى قبل نهاية يونيو.. وإدوارد يبدأ مهامه رسميًا
خالد أبو بكر: يجب دعم السياحة وتعزيز الاستثمارات بمنطقة جرجوب الاقتصادية
ماذا سيحدث في إيران حال اغتيال المرشد أو تغيبه عن المشهد السياسي؟ فيديو
لطلاب الثانوية العامة| ازاى تزود التركيز في الامتحانات.. 15 نصيحة
ترتيب المجموعة السابعة بـ كأس العالم للأندية بعد فوز مانشستر سيتي على الوداد
الهروب الكبير من تل أبيب.. الإسرائيليون يفرون من الأراضي المحتلة
عبث خطير.. خالد أبوبكر يعلق على احتمالية ضرب المنشآت النووية الإيرانية
تحديات التنمية والتمكين الاقتصادي في صعيد مصر.. خبراء يشرحون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خالد أبو بكر: يجب دعم السياحة وتعزيز الاستثمارات بمنطقة جرجوب الاقتصادية

خالد ابو بكر
خالد ابو بكر
علي مكي

قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ وزارة الداخلية قدمت نموذجاً راقياً من الانضباط والتفاني في موسم السياحة الحالي بالساحل الشمالي، حيث تم نشر أفضل ضباط وأفراد الشرطة على مدار 24 ساعة؛ لضمان أمن الزوار والمواطنين، موضحًا، أنهم ظهروا بصورة حضارية عالية تعكس اهتمام الدولة بشكل جاد بمظهر وأمن السياح.

وأضاف "أبو بكر"، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن التنظيم المميز واللباس المهندم والتعامل الراقي للشرطة في الشوارع والشواطئ؛ خلق جواً من الاطمئنان والثقة بين المواطنين والسياح على حد سواء.

ولفت إلى أن التعاون بين كل الجهات الأمنية وسكان المنطقة كان دليلاً على نجاح الموسم السياحي في تحقيق الأهداف المنشودة.

ونوه بأن الحفاظ على هذا المستوى من الانضباط والأمن؛ يمثل مسؤولية كبيرة أمام جميع الجهات، مطالبا الجميع بالعمل الجاد للحفاظ على مكانة الساحل الشمالي كوجهة سياحية مفضلة للزوار العرب والأجانب.

ودعا إلى العمل المشترك لضمان استمرارية نجاح الموسم السياحي، واستغلال الفرص الاستثمارية التي توفرها منطقة جرجوب الاقتصادية، مؤكداً أن ذلك سيعزز مكانة مصر كمركز جذب سياحي واقتصادي إقليمي.
 

خالد ابو بكر وزارة الداخلية موسم السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

إجازة 72 ساعة متواصلة للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة خلال أيام

إجازة 72 ساعة متواصلة للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة خلال أيام

الإيجار القديم

عضو بإسكان النواب: 3 أمور تكشف إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك

هيئة الرقابة النووية

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: الوضع الحالي في مصر آمن تمامًا

الإيجار القديم

بشرى سارة.. إجراءات حصول المستأجر على شقة بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم

أسعار الأسمنت

قفزة كبيرة في أسعار الأسمنت وهذا ثمن الطن للمستهلك

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأربعاء 18 يونيو 2025 (آخر تحديث)

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأربعاء 18 يونيو 2025 (آخر تحديث)

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر إعفاء هؤلاء الطلاب من مصروفات المدارس 2026 ..اعرف التفاصيل الآن

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

اختراق شارة البث للتلفزيون الإيراني و"رشقات صاروخية متبادلة"

حاملة الطائرات الأمريكية "فورد"

مسؤول أمريكي: رد إيراني محتمل إذا ضربت واشنطن منشأة فوردو النووية

صورة تعبيرية

فرنسا تحذر من التصعيد وتدعو إلى العودة للمفاوضات بشأن النووي الإيراني

بالصور

لطلاب الثانوية العامة| ازاى تزود التركيز في الامتحانات.. 15 نصيحة

نصائح لطلاب الثانوية العامة
نصائح لطلاب الثانوية العامة
نصائح لطلاب الثانوية العامة

طريقة عمل صوص البستاشيو في المنزل

طريقة عمل صوص البستاشيو في المنزل
طريقة عمل صوص البستاشيو في المنزل
طريقة عمل صوص البستاشيو في المنزل

مواجهة مشتعلة في الدوري الليبي.. اشتباكات عنيفة بين لاعبي الاتحاد وأهلي طرابلس بحضور كهربا

مباراة الاتحاد الليبي وأهلي طرابلس
مباراة الاتحاد الليبي وأهلي طرابلس
مباراة الاتحاد الليبي وأهلي طرابلس

في اليوم العالمي للسوشي.. ما هي علاقته بإنقاص الوزن؟

السوشي
السوشي
السوشي

فيديو

مصطفى الفقي

إيران هدفها فارسي والكيان يحاول استفزاز مصر .. مصطفى الفقي يكشف المستور

السبب وراء وقف صفقة زيزو

بقيمة 300 مليون جنيه.. سبب توقف انتقال زيزو لنيوم السعودي في آخر لحظة؟

المتهمين

القبض على قائدي سيارتين في حفل زفاف بالشرقية | فيديو

متهم - أرشيفية

اتصور فيديو.. القبض على عاطل بحوزته مخدرات بشبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد