خالد أبو بكر: يجب دعم السياحة وتعزيز الاستثمارات بمنطقة جرجوب الاقتصادية

قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ وزارة الداخلية قدمت نموذجاً راقياً من الانضباط والتفاني في موسم السياحة الحالي بالساحل الشمالي، حيث تم نشر أفضل ضباط وأفراد الشرطة على مدار 24 ساعة؛ لضمان أمن الزوار والمواطنين، موضحًا، أنهم ظهروا بصورة حضارية عالية تعكس اهتمام الدولة بشكل جاد بمظهر وأمن السياح.

وأضاف "أبو بكر"، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن التنظيم المميز واللباس المهندم والتعامل الراقي للشرطة في الشوارع والشواطئ؛ خلق جواً من الاطمئنان والثقة بين المواطنين والسياح على حد سواء.

ولفت إلى أن التعاون بين كل الجهات الأمنية وسكان المنطقة كان دليلاً على نجاح الموسم السياحي في تحقيق الأهداف المنشودة.

ونوه بأن الحفاظ على هذا المستوى من الانضباط والأمن؛ يمثل مسؤولية كبيرة أمام جميع الجهات، مطالبا الجميع بالعمل الجاد للحفاظ على مكانة الساحل الشمالي كوجهة سياحية مفضلة للزوار العرب والأجانب.

ودعا إلى العمل المشترك لضمان استمرارية نجاح الموسم السياحي، واستغلال الفرص الاستثمارية التي توفرها منطقة جرجوب الاقتصادية، مؤكداً أن ذلك سيعزز مكانة مصر كمركز جذب سياحي واقتصادي إقليمي.

