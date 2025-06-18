إضافة قوية للاقتصاد الوطني.. خالد أبو بكر يشيد بالسياحة العريية بالساحل الشمالي |فيديو

قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ موافقة مجلس الوزراء على إنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية بمساحة 402 ألف فدان في الساحل الشمالي الغربي تمثل خطوة استراتيجية هامة للاستثمار في مصر، موضحًا، أن هذه المنطقة ستكون إضافة قوية للاقتصاد الوطني، لا سيما في قطاع السياحة الذي يشهد إقبالاً كبيراً خلال موسم عيد الفطر.

وأضاف "أبو بكر"، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن السياحة العربية في الساحل الشمالي كانت على قدر عالٍ من التنظيم والجودة في العيد، متمنياً أن يستمر هذا المستوى المتميز خلال المواسم القادمة، مع ضرورة متابعة وزارات البيئة والسياحة لضمان سلامة البيئة وعدم وجود أي تجاوزات أو تلوث في الشواطئ.

وأكد الإعلامي أن التنسيق بين الجهات المختصة أمر ضروري لإنجاح الموسم السياحي، مشدداً على أهمية دور وزارة البيئة بقيادة الدكتورة ياسمين فؤاد في مراقبة جودة المياه وكشف أي مخالفات قد تؤثر على القطاع السياحي والبيئي في المنطقة.

وشددعلى أهمية متابعة كيفية طرح الأراضي للاستثمار وفتح آفاق جديدة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية في الساحل الشمالي الغربي، مشيراً إلى أن هذا المشروع يعد بوابة لانطلاقة قوية للاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.