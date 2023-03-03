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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد تعليق خالد الغندور على اعتذار الأهلي عن المشاركة فى البطولة العربية

خالد الغندور
خالد الغندور

علق خالد الغندور نجم الزمالك السابق على اعتذار الأهلي من المشاركة فى البطولة العربية في النسخة الجديدة رغم دعوة الاتحاد العربي.


وكتب خالد الغندور عبر حسابه على فيسبوك "#رسميــــــــاً :الاهلي يعتذر عن المشاركه في البطولة العربية".


ويستضيف الأهلي نظيره القطن الكاميروني في المباراة المؤجلة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي تأخر إقامتها بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي القادمة


ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره القطن السبت المقبل الموافق الرابع من شهر مارس، في تمام الساعة السادسة مساءً.

خالد الغندور البطولة العربية دوري ابطال افريقيا دور المجموعات نجم الزمالك موعد مباراة الأهلي

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