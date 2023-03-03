تهديد بإلغاء العضوية.. الموسيقيين تظهر العين الحمراء لمؤدي المهرجانات مسلم

رد الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، على بيان حسام لطفي محامي مؤدي المهرجانات مسلم بعد إعلان نقابة المهن الموسيقية إيقافه ومطالبته بدفع تعويض لمنتجه السابق سلطان الشن.



وقال الدكتور محمد عبد الله في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن مسلم مقيد ضمن جدول المنتسبين للنقابة، ووقع عقدا مع المنتج هاني محروس، وقامت والدته بالتوقيع على القعد باعتبارها وصية عليه، وبالتالي فالعقد صحيح قانونا، موضحا أن هناك عقد آخر بين مسلم وسلطان الشن لم تلفت إليه النقابة لأنه كان خارج السن القانونية ولم تكتمل أهليته 21 سنة.

وتابع المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، أن مسلم خضع لجلسة تحقيق داخل النقابة من 10 أيام وتم منحه فرصة لإنهاء أزمنه مع المنتج سلطان السن، لافتا إلى أن النقابة لديها صلاحية إلغاء تصريحه وعضويته لمخالفته شروط القيد والتصريح والإساءة للنقابة.

