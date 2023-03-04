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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد الباز يعلق على ضبط المتورطين في قضية هوج بول | فيديو

محمد الباز
محمد الباز

‏أكد الإعلامي محمد الباز أن ‏المواطنين كانوا يصرخون أمس بسبب منصة "هوج بول" ويقولون “فينك يا حكومة” ‏وأن ‏الحكومة هي المسؤولة عن حماية المواطنين.

 وتابع الباز خلال برنامجه اخر النهار المذاع عبر فضائية النهار ان وزارة الداخلية استجابت بالفعل وتم ضبط القائمين على هذه المنصة وانه قد استوقفه بيان وزارة الداخلية بسبب حجم هذا العمل الإجرامي وكان قد تم القبض فيه على 29 شخص من بينهم 13 شخص يحملون جنسية اجنبية مؤكدا أنهم كانوا يمارسون عملهم من خلال “ڤلتين” داخل القاهرة.

مضبوطات منصة هوج بول

 وأشار الى أن المضبوطات كانت ٣٣٦٧ خط هاتف محمول معلقا: " كيف يملكون هذا العدد من الخطوط وان المواطن بـ يحصل علي خط الهاتف المحمول فقط بـ البطاقة الشخصية وأيضا اعداد كبيرة من المحافظ الإلكترونية لتجنب الرصد الأمني وكانت الأموال تخرج لخارج مصر.

الإعلامي محمد الباز منصة هوج بول وزارة الداخلية العمل الإجرامي المحافظ الإلكترونية

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